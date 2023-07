Leokézta a NAÜ, hogy az óceánba eresszék a szennyezet vizet a fukusimai erőműből

Kína és Dél-Korea tiltakozása ellenére az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (NAÜ) hozzájárult Japán tervéhez, hogy az óceánba eresszék a 2011-es földrengés és cunami során megsemmisült fukusimai atomerőmű környezetében felhalmozódott, sugárszennyezett hulladékvizet. A szakértők megállapításai szerint ennek "elenyésző" környezeti hatása volna csak.

photo_camera A fukusimai 1-es számú atomerőmű 2023. május 31-én, csaknem 12 évvel a katasztrofális földrengés és cunami után. Fotó: HIDENORI NAGAI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A hulladékvizet azért kell leereszteni, mert az erőműnél kifogytak a tárolókapacitásból, ahol eddig a reaktorok hűtésére használt vizet tárolták. Az erőmű hűtése során napi száz köbméternyi hulladékvíz keletkezik. A telep tárolói 1,3 millió köbméter vizet képesek tárolni.

A hulladékvizet amúgy megtisztítják a radioaktív szennyezéstől, leszámítva a tríciumtól, amely a hidrogén egyik radioaktív izotópja, és így nehéz elkülöníteni a vízmolekuláktól.

Az egyelőre még nem dőlt el, hogy mikor engedik a szennyezett vizet az óceánba - részben azért sem, mert még egy végső hozzájárulásra szükség van ehhez a szabályozó hatóságtól.

A 2011-es földrengést követő cunami elárasztotta az erőmű területét, kiütve a dízelgenerátorokat, amelyek a reaktorok fűtését biztosították. Emiatt az egyik reaktor magja leolvadt, radioaktív sugárzással szennyezve a közvetlen környéket - ennek eltávolítása dollármilliárdokat emészthet fel, és akár negyven évig is eltarthat.

Most, a hulladékvíz leeresztésével egyidőben az erőmű üzemeltetője, a Tokyo Electric Power (Tepco) az erőmű teljes felszámolásához is neki kezdene.

A világ atomerőművei amúgy rendszeresen eresztik a tengerbe hulladékvizüket, de Japán esetében két szomszédja, Kína és Dél-Korea, melyekkel viharos történelem köti össze, hangosan tiltakozik az amúgy bevettnek számító gyakorlat ellen. Kína hétfőn külön is figyelmeztette a NAÜ-t, hogy el ne fogadják a japán tervet. Aminek amúgy a környékbeli halászok se örülnek, mert attól tartanak, hogy felvásárlóik annak ellenére is ódzkodnának a zsákmányuk felvásárlásától, hogy azokat nagyon szigorú előírások szerint tesztelik. (Via BBC)