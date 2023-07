Át kellett építeni egy sydney-i lányiskola kertjét, miután egy drónfelvételről kiderült, az egyik virágágyás péniszt formáz

A Sydney egy külvárosában található Presbyterian Ladies' College frissen újrarendezett kertjét ismét át kellett építeni, miután kiderült, hogy az egyik virágágyásnak péniszformája van.

A péniszformájú virágágyást azután vették észre, hogy a kert elkészülte után szerettek volna még padokat is beépíteni, emiatt felküldtek egy drónt, hogy készítsen képeket az udvarról. A kertépítésért felelős iroda szerint a virágágyás formája „nem volt szándékos”, és azon már változtattak is. (The Sydney Morning Herald)