Már a bíróság is kimondta, hogy nem maradhat polgármester Szekszárdon a fideszes Ács Rezső

Első fokon, nem jogerősen elutasította Ács Rezső beadványát a Pécsi Törvényszék, így nem helyezték vissza a szekszárdi polgármesteri székbe – írja a Szabad Pécs. Ahogy azt megírtuk, május végén a helyi ellenzék és a helyi Fidesz összefogásával a szekszárdi közgyűlés felmentette a Tolnai megyeszékhely fideszes polgármesterét. A döntés után a polgármester jogi útra terelte az ügyet, ami fennakadást okozott a testület munkájában is, sokáig ugyanis nem volt egyértelmű, hogy a polgármester betölti-e addig is tisztségét, vagy sem. Ács, aki 2014 óta vezette a várost, azóta is bejárt a hivatalba, és úgy közlekedett, mint aki továbbra is polgármesternek tekinti magát. Végül a kormányhivatal június végén kimondta, hogy szerinte jogszerű volt a városvezető eltávolítása. Ám ezután következett még a bírósági kör.

Szerdán egyetlen tárgyalási nap után a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma hirdetett határozatot a perben. Ács Rezsőt Schiffer András védte, aki a pécsi lapnak nem mondta meg, fellebbeznek-e a döntés ellen a következő nyolc napban.

photo_camera Ács Rezsõ, Szekszárd ex-polgármestere. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A polgármester menesztésének eredeti oka, hogy Ács feltehetően 2017-től folyamatosan betöltött a főállású polgármesteri állása mellett egy másik állást is: az ERÖV Zrt. Stratégiai Tanács Elnöki tisztségét. A mellékállásért havi 300 ezer forint juttatásban részesült, ez pedig összeférhetetlen. Ács megpróbált azzal trükközni, hogy azon a napon, amikor a közgyűlési menesztő határozat megszületett, visszafizette az összeget. Schiffer erre a trükkre építette a védelmet a Szabad Pécs tudósítása szerint, ám a bíróság szerint már eleve fel sem szabadott volna vennie a pénzt.



Szekszárdnak jelenleg tehát nincs polgármestere, az alpolgármester vezeti a várost és esélyes, hogy ez a jövőre esedékes választásokig így is marad.