Zelenszkij Pozsonyba érkezett

Ezekben a percekben Pozsonyba érkezik hivatalos látogatásra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A szlovák fővárosban találkozik az ország elnökével, majd délután kettő után sajtótájékoztatót is tart, ahol a 444 is ott lesz. Az ukrán elnök a háború kezdete óta először jár Szlovákiában, és az érkezése után Twitterén azt írta, hogy védelmi támogatásról, valamint Ukrajna euroatlanti integrációjáról fognak tárgyalni.

photo_camera Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Zelenszkij a csütörtöki prágai látogatás után, pár nappal a vilniusi NATO-csúcs előtt érkezik a szomszédos országba európai körútja újabb állomásaként, ráadásul a szlovák választási kampány közepén, melynek egyik fontos kérdése az Ukrajnával kapcsolatos viszony. A jelenlegi felmérések szerint rendkívül megosztott a szlovák politika az ukrán háború ügyében, így várhatóan mindkét oldal ki fogja használni Zelenszkij látogatását saját politikai üzenetének felerősítésére.

A kormány következetesen Ukrajnát támogató álláspontot képviselt, továbbá Zuzana Čaputová államfő és Zelenszkij elnök jó viszonyban van, Heger kormányfő után Čaputová is járt Ukrajnában a háború kitörése óta.

photo_camera Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A korábbi miniszterelnök, Robert Fico által vezetett legerősebb ellenzéki párt, a SMER-SD többször is ukránellenes hangokat ütött meg, Fico például azt ígérte, ha kormányra kerül, akkor azonnal leállítja a fegyverszállítást Ukrajnának.

Zelenszkij korábban videóüzenetben is felszólalt már a szlovák parlamentben, de annak is voltak belpolitikai hullámai: Ficóék és a szélsőjobbos képviselők nem vettek részt az ülésen, amikor lejátszották a videóüzenetet.

A szlovák kormány idén márciusban döntött arról, hogy Mig-29-es vadászgépeket ad Ukrajnának, ez is komoly vitákat váltott ki, miután Ficoék ellenezték, és azzal érveltek, hogy az ország védelmét gyengítették meg, amikor átadták a vadászgépeket.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök akkor azt mondta, hogy a gépeket arra fogják használni, hogy megvédjék Ukrajna légterét, hogy életeket mentsenek velük, nem támadó hadműveletekre. Egyben elutasította Robert Fico állításait, miszerint ezzel a lépéssel Szlovákia belépne a háborúba. Ficoék akkor egyébként büntetőfeljelentést is tettek, hatalmi jogkörrel való visszaélés miatt.

A választás tétje és az ukrán ellentámadás

Az előrehozott választás szeptember 30-án lesz Szlovákiában, míg Čaputova már júniusban bejelentette, hogy nem indul újra a jövő tavaszi elnökválasztáson, és ez azt eredményezheti, hogy az ukránellenes erők megerősödhetnek. Erről ő maga is beszélt egy hónapja Politicónak, azt mondta, attól tart, hogy a közelgő parlamenti választás egyik lehetséges kimenetele az lehet, hogy meginog Ukrajna támogatása. “Ha populista párt nyeri a választást, akkor az ország külpolitikája hasonló lehet, mint Orbán Viktor kormányáé” - mondta akkor Čaputová.

photo_camera Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A júniusi Čaputova-bejelentéskor szóba került az is, hogy az államfő és családja már évek óta politikai és személyes támadások célpontja, elsősorban a legnagyobb ellenzéki párt, (Smer-SD), illetve szélsőségesek, oroszbarát erők és oltásellenes aktivisták részéről. „Az elnök családja elleni fenyegetések olyan szintet értek el, hogy meg kellett erősíteni a védelmet. Egyre gyakrabban a gyerekeket vették célba” – nyilatkozta akkor Čaputová élettársa, Juraj Rizman nemrég a szlovák sajtónak.

A most kibontakozó ukrán ellentámadásnak is lehet hatása a szlovák választásra, annak fényében, milyen sikereket érnek el az ukrán erők a szeptember 30-i választásig. Ha nem érnek el komoly áttörést, akkor Fico és a szélsőjobbos erők felhasználhatják ezt saját narratívájuk erősítésére a fegyveradományok kérdésében.



Zelenszkij ukrán elnök több kelet-európai országot is meglátogatott már a háború kitörése óta, járt Lengyelországban, a napokban Csehországban és Bulgáriában, most pedig Szlovákiába érkezett. Magyarországi látogatásról nem tudni.



Köszönjük a Napunk.sk segítségét.