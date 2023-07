Ron DeSantis felesége igyekszik menteni férje kampányát, és kéri az amerikai mamák segítségét

Nem nagyon áll jól Ron DeSantis floridai kormányzó elnökjelölti kampánya, a legtöbb felmérés szerint legalább 30 ponttal van lemaradva Donald Trump mögött a republikánus elnökjelöltségért folytatott versenyben. A helyzeten pedig nem segít az sem, hogy a kormányzó felesége, Casey DeSantis is beszállt a kampányba, drámaian összevágott videóban kérve az amerikai "mamákat és nagymamákat", hogy támogassák férje elnöki aspirációit.

A saját gyerekeit politikai célokra felhasználó kampányvideóban Casey DeSantis azt mondja, férje megvédi az amerikaiak gyerekeit attól, hogy bárki politikai célokra használja fel őket.

We will not allow you to exploit the innocence of our children to advance your agenda.



When you come after our kids, we fight back.



We are no longer silent.



We are united.



We are Mamas for DeSantis.



...and we will elect @RonDeSantis President of the United States.



Join our… pic.twitter.com/jo6HUATaVa