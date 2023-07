Zelenszkij a Kígyó-szigetre látogatott a háború 500-ik napján

Az emblematikus Kígyó-szigetre utazott az ukrán elnök a háború 500. napján, hogy megemlékezzen az ott harcoló katonákért, és meg köszönje minden résztvevőnek, hogy hősiesen védik jelenleg is az országot. Volodimir Zelenszkij kijelentette:

Sosem fogják elfoglalni sem a szigetet, sem az országunkat. Mindenképpen győzni fogunk!

President of Ukraine Volodymyr #Zelenskyy visited the Snake Island and paid tribute to the memory of the fallen defenders. pic.twitter.com/fh3UK6KqcZ