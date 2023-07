150 év óta először nincs főparancsnoka az amerikai tengerészgyalogságnak

Egy napja nincs főparancsnoka az Egyesült Államok Tengerészgyalogságának. Több mint százötven éve nem fordult elő ilyesmi. David Berger tábornok, a Tengerészgyalogság parancsnokának mandátuma hétfőn járt le, ennek megfelelően távozott is a haderőnem éléről. De helyettesét mindez idáig nem sikerült megválasztania a kongresszusnak.

photo_camera Joe Biden (középen) David Berger tábornokkal (j2) és nejével, Donna Bergerrel a tengerészgyalogság hagyományos péntek esti parádéján a washingtoni tengerészgyalogos laktanyában 2023. június 2-án. Fotó: JIM WATSON/AFP

Mindez egyetlen, amerikai egyetemi fociedzőből lett alabamai republikánus szenátor, Tommy Tuberville ellenállásán múlt. Tuberville az amerikai védelmi minisztérium abortusszal kapcsolatos, Tuberville középkori nézeteinél valamelyest progresszívebb felfogásával szembeni ellenállása miatt akadályozza a Tengerészgyalogság új parancsnokának kinevezését.

Tuberville makacssága miatt így most 1859 óta először nincs főparancsnoka a haderőnemnek - akkor azért fordulhatott ez elő, mert a korabeli parancsnok, Archibald Henderson szolgálati idejében vesztette életét.

A Tengerészgyalogságot így most hétfő óta ideiglenesen a távozó Berger tábornok eddigi helyettese, Eric SMith tábornok vezeti majd ügyvivőként. Smith amúgy a főparancsnoki tisztség várományosa, kinevezését széles körben támogatják. Mi több, a szenátusi szokásjog szerint a Pentagon által előterjesztett kinevezéseket általában vita nélkül, egyhangúlag szokta elfogadni a szenátus. Tuberville ellenállása miatt most egyenként kellene szavazni a kinevezésekről, amiket a Pentagon csomagban szokott előterjeszteni, ezúttal kétszáznál több főtiszt kinevezéséről kell majd egyesével szavazni. Ez a folyamat így hónapokig is elhúzódhat.