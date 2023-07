Állítólag volt itt egy hidegfront, de ez a pokoli 36 fokos meleget nem befolyásolja

Éjszaka és keddre virradóra még záporok, zivatarok kísérik a hidegfront átvonulását, majd kedden napközben napos, többnyire száraz időre van kilátás – írja az Időkép. ezek szerint volt itt egy hidegfront, de az nem lesz nagy hatással a keddi időjárásra, mert délutánra így is 30-36 fokra melegedhet a levegő.

Szerdán pedig még ennél is melegebb lehet, aznap tetőzik a kánikula, 38 fokot is mérhetünk. Ezen a napon viszont a napsütés mellett lesz egy kis gomolyfelhőképződés is, illetve záporok és zivatarok, sőt, akár hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással meg jégesővel.

CSütörtökön megint jön egy hidegfront, de délkeleten ettől még bőven mérhetünk 35 fokos meleget aznap délután. Pénteken enyhülhet először a meleg, de csak pár fokkal.