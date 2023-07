Lyukakat fúrtak a fák törzsén és azokba gázolajat önthettek Siófokon

„Sajnos munkatársaim újabb parti fagyilkosságokról tájékoztattak. Az élő kisebb fák kifűrészelése/törése és a nagyobb fák tövének valamilyen vegyi anyaggal történő locsolása mellett, ismét megjelent a fatörzsek megfúrásának a módszere is. Van, hogy »csak« több helyen bele fúrnak az élő törzsbe, van, hogy biztosabbra akarnak menni és a keletkező lyukakat gázolajjal be is öntik. Ez alkalommal három, egyébként egészséges fa esett áldozatul, mégpedig az ezüstparti kikötő/ Harcsa utca és a Móricz Zs. utcai lejáró parti szakaszán” – írja Facebookon Lengyel Róbert, Siófok polgármestere.

Lengyel posztja szerint évek óta előfordulnak hasonló fagyilkosságok, ilyenkor „elsősorban az épülő félben lévő, illetve új építésű épületek előtti parti részek vannak a főveszélyben”. Ehhez a polgármester hozzátette, hogy „úgy tűnik, egyeseknél a fa látványa nem fér bele az ablakkal szemközti balatoni panorámába”.