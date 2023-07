Négy éve nyomoznak egy katolikus iskolát érintő költségvetési csalás miatt, még gyanúsított sincs

Évek óta nyomoz a NAV a gyulai Göndöcs Benedek katolikus középiskolát érintő költségvetési csalás gyanúja miatt, ám a Békés Megyei Főügyészségtől kapott tájékoztatás szerint az ügynek még gyanúsítottja sincs. Az ügyben még 2019 májusában tettek feljelentést. Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint az ügyben "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Békés Megyei Osztálya folytat nyomozást".

"A kérdezett ügyben sajtónyilvános fejleményekről nem tudok beszámolni, a nyomozás változatlanul felderítési szakaszban van, gyanúsított kihallgatására nem került sor"

- ezt a megyei ügyészség most, 2023. július 6-án, több mint négy évvel a nyomozást elindító feljelentés után válaszolta a megkeresésünkre. A NAV-ot időkorlát egyelőre nem köti, a büntetőeljárásról szóló törvény a felderítési szakaszra nem ír elő határidőt, csak annyit, hogy "a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni" (ha már lenne gyanúsított, azaz átkerülne az ügy a vizsgálati szakaszba, akkortól két év lenne a nyomozás határideje).

A rendszerváltás időszakában Gyulai Népfőiskola néven létrejött, most Göndöcs Benedek Katolikus Technikumnak hívott iskolát az alapítástól az a Czirok Sándor vezette, aki 1990-ben alapító tagja volt a KDNP gyulai szervezetének, és aki 1998-ban a párt parlamenti képviselőjelöltje volt a városban (1,9 százalékos eredményt ért el). Czirok Sándor és felesége, Gedeon Éva, aki addig az általános igazgatóhelyettesi feladatokat látta el az intézményben, 2019. augusztus 31-i hatállyal nemcsak a vezetői beosztásról mondott le, hanem mindketten távoztak is az iskolától. A városi lap néhány nappal később megjelent cikke szerint közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonyuk; a cikkből az is kiderül, hogy már augusztus 26-tól megbízott vezetője volt az iskolának.

Hogy a költségvetési csalás a gyanú szerint milyen nagyságrendű lehetett, milyen időszakban és mivel összefüggésben keletkezett, az ügyészségi válaszból nem derült ki. Az ügyészség válaszából az sem derül ki, hogy ebben a felderítési szakaszban milyen lépések történtek eddig.

Mivel az eset idején még a Kiss-Rigó László megyéspüspök vezette Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában volt az iskola, és közvetve most is hozzájuk tartozik, az egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Egyetem intézménye, még a múlt héten megkerestük az egyházmegyét is. Levelünkre a cikk megjelenéséig nem kaptunk választ (korábban ez ügyben, még egy másik szerkesztőség munkatársaként szintén folytattam egyoldalú, válasz nélkül maradt levelezést az egyházmegyével).

Az ügyben nemcsak az egyházmegye hallgat, de a Magyar Narancs idén januári cikke szerint a sajtó ismétlődő megkereséseire a távozott igazgató és helyettese nem reagált eddig. Czirok Sándornak a mostani cikkünk megjelenése előtt küldtem kérdéseket sms-ben, de arra egyelőre nem reagált. Amikor 2021 őszén kerestem a nyomozás miatt, akkor is csak annyit válaszolt: „Köszönöm megkeresését, de az ügyben nem tudok és nem kívánok nyilatkozni.”

Kiss-Rigó László és az egyházmegye egyébként több szálon is kötődik Gyulához: katolikus kézben van a városban működő Grosics futballakadémia, 2013-tól hat éven át ott játszotta a meccseit a szintén egyházi kötődésű, most éppen NB II.-es Szeged 2011 futballcsapata, az egyház üzemelteti a Gyula Televíziót, és az egyházmegye kezében lévő négy gimnázium egyike is Gyulán van. Kiss-Rigó 2018-ban a Gyula város díszpolgára címet is megkapta (Czirok Sándort pedig 2017-ben tüntették ki Kiváló Polgár címmel).