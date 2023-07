Szerdán Biden-Zelenszkij csúcstalálkozó is lesz Vilniusban

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke szerdán Vilniusban külön is találkozik majd Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, erősítette meg a CNN-nek egy, a tervezett találkozóról informált amerikai kormánytisztviselő. Az amerikai hírtelevízió értékelése szerint a találkozó ténye önmagában azt jelzi, hogy a NATO a nyugati sajtóban terjedő előzetes várakozásokkal szemben sokkal egységesebb Ukrajna ügyében - amúgy már az is erre utalt, hogy Joe Biden nemhogy személyesen vesz részt a csúcstalálkozón, de annak zárónapján még nagy beszéddel is készül Vilniusban.

photo_camera Joe Biden (b2) és Volodimir Zelenszkij (j2) Kijevben a Szent Mihály Katedrális előtt 2023. február 23-án. Fotó: EVAN VUCCI/AFP

A találkozó legfőbb témája Ukrajna jövőbeni tagsága lesz. Hogy ebben is jelentős fejlemények történtek, arra az utal, hogy Zelenszkij, aki korábban nyilvánvalóvá tette, hogy "csak mókából" nem fog Vilniusba utazni, maga is elmegy a csúcstalálkozó helyszínére.

Az elmúlt hónapokban ez már a negyedik személyes találkozója lesz a két elnöknek. Zelenszkij elnök karácsony előtt, a háború kitörése óta első külföldi útján Washingtonba látogatott, ahol az elnöki irodában találkozott Bidennel. Pár hónapra rá Joe Biden tett meglepetésszerű villámlátogatást Kijevben, ahol még egy légóriadót is személyesen élhetett át. Legutóbb, májusban pedig a G7-ek hirosimai csúcstalálkozóján találkoztak személyesen.