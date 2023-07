Annyi szörfdeszkát rabolt el Kalifornia legmenőbb tengeri vidrája, hogy most befogják

photo_camera Otter 841 akcióban.

A hatóságok megunták a kaliforniai szörfösök panaszait arról, hogy egy helyi hírességnek számító óriás tengeri vidra egyre gyakrabban lép fel erőszakosan és rabolja el - szó szerint! - a szörfdeszkájukat, ezért bejelentették, hogy az állam állatvédelmi hatóságainak emberei már el is indultak, hogy elkapják és áttelepítsék.



Az ötéves nőstény Otter 841-et 2021-ban láttál először felmászni egy szörfdeszkára, amit akkor még őrületes cukiságnak tartott mindenki. Csakhogy 841 azóta fokozatosan radikalizálódott, kitanulta a deszkarablás fortélyait és annyira agresszívvá vált, hogy az utóbbi időben nemcsak elvette az emberek játékait, de keményen meg is rágta azokat.

Íme egy videó egy tavaly akciójáról:

Az utolsó csepp az óceánban a legutóbbi hétvége, illetve e hét hétfője volt, amikor hősünk rövid időn belül három deszkát vett el a gazdájától.

Joon Lee negyvenéves fejlesztő a New York Timesnak azt mesélte, hogy amikor észrevette, hogy követi egy vidra, megpróbált elevezni, de az állat követte. A Santa Cruz közelében szörföző Lee akkor fogta menekülőre, amikor Otter 841 üldözés közben egy ügyes állakapocscsattintással elharapta a szörfös bokáját a deszkával összekötő biztosítókötelet. A vidra ezután felpattant az elárvult deszkára, kicsit szörfözött, majd elkezdte szétrágni. Lee megpróbálkozott a deszka felfordításával, de amikor meglátta az állat elszántságát és fogait, inkább hagyta, hogy kiszórakozza magát.

Amikor a 16 éves Noah Wormhoudt egy hónappal korábban hasonló kalandon esett át egy közeli beachen, még nem tudta, hogy a vidrák veszélyt is jelenthetnek. Így jól elszórakozott azon, amikor a vidra először üldözni kezdte, majd elvette a deszkáját, amivel utána több hullámot is kifejezetten ügyesen lovagolt meg a tinédzser szerint.

Kaliforniában a XIX. században még több mint 300 ezer tengeri vidra élt, akiknek fontos szerepük volt a partközeli ökoszisztéma fenntartásában: azokkal a tengeri sünökkel táplálkoztak, amelyek a rengeteg tengeri lénynek otthont biztosító óriási hínártelepeket alkotó hínárral táplálkoznak. Csakhogy a Nyugattra elérő telepesek akkora tempóban kezdték irtani a csinos prémes bundát viselő vidrákat, hogy mire 1911-ben betiltották a vadászatukat, alig maradt 50 példány. Bár mostanra durván 3000 tájára nőtt az állományuk, a tengeri csillagok annyira elszaporodtak, hogy szinte teljesen kiirtották a gigantikus hínártelepeket.

Otter 841 múltja pedig különösen kalandos.

Az anyja kölyökkorában elárvult és fogságban nevelték fel. A tengeri vidrák normális esetben félnek az embertől és semmi áron nem közelítenék meg, de miután az anyát visszatelepítették az óceánba, a fürdőzök annyit kínálgatták tintahallal, hogy előbb kézhez szokott, majd rákapott arra, hogy felmásszon a szörfdeszkákra. Emiatt befogták. Ekkor derült ki, hogy vemhes, így Otter 841-et egy kutatóállomáson szülte meg.

Hősünket a Monterey Bay Aquariumba küldték el felcseperedni, ahol a gondozói mindenáron el akarták kerülni, hogy megismerje és megkedvelje az embereket, ezért csak maszkban és poncsót viselve jelentek meg előtte. Érthetetlen, hogy miért nem jött be ez az első hallásra is hibátlan módszer! Miután felcseperedettt és szabadon engedték, egy év után hogy, hogy nem, ő is rákapott a deszkázásra, ez vezetett ahhoz, hogy most újra üldözni kezdjék.

A hatóságok félelmeinek az az oka, hogy a tengeri vidrák jókora, akár emberméretűre is megnövő állatok - a hímek 22-50 kilósra nőnek, miközben elérhetik a másfél méteres testhosszt, míg a nőstények 14-33 kilósak lehetnek, kagylók feltöréshez is megfelelően erős fogazattal. A valós veszély azonban m inimális: az 1875 óta eltelt 148 év alatt 44 olyan esetet jegyeztek fel, amikor tengeri vidra emberre támadott.

(via NYTimes)