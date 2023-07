Túl kemény volt a labda a Ferencváros feröeri BL-selejtezőjén

0-0-t játszott a Feröer-szigeteken a Ferencváros csapata a KÍ, azaz a Klaksvíkar Ítróttarfelag ellen a Bajnokok Ligája első selejtezőjén.

A magyar bajnok, ahogy azt tegnap este megírtuk, nem játszott jól, a hazaiak sokszor közelebb álltak a gólszerzéshez mint a zöld-fehérek. Az első félidőben a KÍ több veszélyes pontrúgást is elvégzett, egy felsőkapufát is lőttek, a Ferencváros lesgólig és helyzetekig jutott. A vendégeknek a második félidőben voltak már ígéretesebb próbálkozásaik, de se távolról, se beadások végén nem sikerült gólt szerezni.

A Nemzeti Sport szerdán részletesebben is kielemezte a gyengébb teljesítmény és a szerény eredmény okait. Azt írták, extrémek voltak a körülmények: a Ferencvárosnak „egyfelől 8 Celsius-fokos, esős, szeles időben, másfelől a szabványnál jóval – széltében három, hosszában öt méterrel – kisebb műfüves pályán kellett pályára lépnie”. Meg is látszott az első félidőben, hogy nincs hozzászokva a műfűhöz a Ferencváros, és „a pálya mérete miatt a területeket is kevésbé tudta befutni”.

Az is a hazaiaknak kedvezett, hogy több új játékos van a Ferencvárosban, akiknek be kell illeszkedni, továbbá a házigazdáknál már megy a bajnokság, a szezon felében tartanak, és jó formában is vannak. A ferencvárosi vezetőedző Sztanyiszlav Csercseszov a meccs után a feröerieket dicsérte: „A Klaksvíkot egyáltalán nem szabad lebecsülni, győztes mentalitás jellemzi, de felvettük a harcot”.

A Sport szerint a játékszer sem volt ideális: „a labda keménységére már a mérkőzés előtti edzésen is panaszkodtak a játékosok, és az igazi fűnél jóval durvább műfüvön időnként valóban a megszokottnál nagyobbat pattant, az erősebb passzoknál, lövéseknél pedig akkorát puffant, hogy rossz volt a lelátóról hallgatni”.

Feröeren egyébként hagyományosan megszenvednek a magyar csapatok: a KÍ ellen az Újpest 1997-ben 2-2-t, játszott 2002-ben 3-2-re győzött, igaz, nem BL-selejtezőn.

A visszavágót jövő héten rendezik a ferencvárosi Groupama Arénában. (Nemzeti Sport)