Lost Girls-sorozatgyilkosság: 13 év nyomozás után letartóztatták három szexmunkás feltételezett gyilkosát

Három nő meggyilkolása miatt vád alá helyeztek pénteken egy férfit akit 13 év nyomozómunka után tartóztattak le a Long Island-i gyilkosságsorozat gyanúsítottjaként. A Gilgo Beach-i gyilkosságok néven is elhíresült, a Netflix Lost Girls-filmjének alapjául szolgáló emberölések gyanúsítottja Rex Heuermann, egy 59 éves, kétgyermekes családapa és ismert manhattani építész. A férfi pénteken ügyvédjén keresztül tagadta, hogy ő követte volna el a gyilkosságokat. A bíró ugyanakkor a feltételezett cselekmény "szélsőségesen elfajult" jellege miatt óvadék nélküli őrizetet rendelt el - írja az MTI.

A BBC kitér arra: a férfit a New York állambeli Gilgo Beachen elkövetett, régóta megoldatlan gyilkosságok tizenegy áldozata közül három halálesettel kapcsolatban helyezték vád alá, de egy negyedik gyilkosság esetében is megalapozott a gyanú ellene. A négy eset 2007 és 2010 között történt, az elkövetés és az áldozatok elrejtésének módja miatt valószínűsíti a rendőrség, hogy azonos elkövetőről van szó.

Ray Tierney kerületi ügyész azt mondta egy pénteki sajtótájékoztatón: "mind a négy áldozatot hasonló helyzetben találták meg, hasonló módon övvel vagy szalaggal megkötözve, három áldozatot zsákvászonszerű anyagba csomagolva".

A sorozatgyilkos tizenegy áldozatának maradványait 2010-ben és 2011-ben a New Yorkhoz közeli Long Islanden egymáshoz közel, Gilgo Beach település környékén találták meg elrejtve. Az áldozatok többsége szexmunkás volt, de egy kisgyerek és egy férfi maradványai is előkerültek.

photo_camera Helyszínelők Rex Heuermann házánál 2023. július 14-én.

Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu Agency via AFP

A gyilkosságsorozat nyomaira azt követően bukkantak rá a hatóságok még 2010-ben, hogy a 24 éves Shannan Gilbert 2010 májusában felhívta a rendőrségi segélyvonalat azzal: valaki követi. A pontos helyét azonban nem tudta meghatározni, így később már csak a holttestét találták meg. A hatóságok ezt követően bukkantak a többi áldozat maradványaira.

A rendőrség és az ügyészség pénteken sajtótájékoztatón ismertették a nyomozás eredményét. Heuermann neve először 2022 márciusában merült fel, miután sikerült őt egy furgonnal összekapcsolni, amit egy szemtanú látott az egyik későbbi áldozat eltűnésének idején 2010-ben. Ezután a férfit további bizonyítékokkal hozták összefüggésbe, a többi között hamis e-mail-címekkel és ideiglenesen használható telefonszámokkal, amelyeken keresztül a későbbi áldozatokkal találkozót beszélt meg. Azokkal a gúnyolódó telefonhívásokkal is sikerült összekapcsolni, amelyekkel az egyik, 2009-ben eltűnt nő családját zaklatta egy ismeretlen, azt állítva, hogy ő a gyilkos. Idén márciusban a nyomozók Mannhattanben a Heuermann által kidobott pizzásdobozból jutottak DNS-mintához, amely megegyezett az egyik áldozaton talált hajszáléval.

Ray Tierney arról is beszélt: Heuermann az elmúlt hónapokban már kifejezetten kutatta az ügyben indult nyomozás állásáról szóló információkat, és többször rákeresett az áldozatok nevére is. Arról is beszámolt, hogy a férfi birtokában különböző, szexuális erőszakot ábrázoló felvételeket találtak, köztük kiskorúakról készülteket.