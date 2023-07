Meghalt Kevin Mitnick, a korai internet legendás hackere

Vasárnap 59 éves korában meghalt Kevin Mitnick, a kiberbiztonság történetének egyik leghíresebb hackere, miután több mint egy évig harcolt a hasnyálmirigyrákkal.

Mitnick legendás hackelései több filmet is inspiráltak. A Matthew Broderick főszereplésével készült Háborús játékok részben azon a legendán alapult, hogy Mitnick tinédzserként sikeresen feltörte az észak-amerikai légiközlekedési parancsnokság számítógépes rendszereit – bár ő tagadta, hogy valaha is így tett volna.

Mitnicket 1988-ban letartóztatták, mert 1 millió dollár értékű szoftvert lopott el a Digital Equipment Corporationtől. Mitnicket egy év börtönre és három év próbaidőre ítélték, de 1995-ben új elfogatóparancsot adtak ki ellene a próbaidő megsértése miatt. Mitnick elmenekült, és a szövetségi vád szerint több vállalat, mobiltelefon-társaság és oktatási intézmény számítógépes rendszerébe tört be.

Mitnick és védői mindvégig kitartottak amellett, hogy ártalmatlan, valójában nem akart senkit bántani vagy anyagi haszonszerzésre törekedni.

„Régi vágású hacker voltam, és intellektuális kíváncsiságból tettem” – mondta Mitnick a Wired magazinnak 2008-ban. A szövetségi hatóságok annyira aggódtak a képességei miatt, hogy amikor 1995-ben újra bebörtönözték, Mitnick a CNN-nek azt mondta, egy ideig magánzárkában tartották, mert attól aggódtak, hogy még a telefon közelsége is lehetővé teheti neki a hackelést.

Mitnick és a szövetségi ügyészek 1999-ben vádalkut kötöttek, hét büntetőpontban ítélték el, beleértve a vezetékes csalást és a számítógépek megkárosítását. 46 hónapos börtönbüntetést és eltiltást kapott, a próbaidőben tilos volt neki bármilyen munkakör, ahol számítógépekhez vagy számítógépekhez kapcsolódó berendezésekhez vagy szoftverekhez férhetne hozzá. 2000-ben a már letöltött idő beszámítása miatt szabadulhatott.

Mitnick 2011-ben adta ki az önéletrajzát Ghost in the Wires: My Adventures as the World's Most Wanted Hacker címmel.

A börtönbüntetése után Mitnick etikus hackerré vált, és a szakértelmét arra használta, hogy jogilag segítsen a vállalkozásoknak nyomon követni a rendszereikbe betörni próbáló személyeket. Az elmúlt évtizedben a közeli barátja és üzleti partnere, Stu Sjouwerman által alapított KnowBe4 technológiai biztonsági cég fő hackelési tisztje és részleges tulajdonosa volt.

„Fiatalkoromban elkövettem néhány nagyon ostoba hibát, amiket bánok. Szerencsés vagyok, hogy kaptam egy második esélyt, és hogy ezeket a készségeket a közösség támogatására használhatom” – mondta Mitnick a CNN-nek egy 2005-ös interjúban.

Mitnick emlékművét augusztus 1-re tervezik Las Vegasban – közölte a cége. A felesége, Kimberley az első gyerekükkel várandós. (CNN)