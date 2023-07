2016 óta bántalmazta párját egy nógrádi férfi, 2023-ra sittysutty meg is indult ellene a büntetőeljárás

"Büntetőeljárás vetett véget az évekig tartó családon belüli erőszaknak" - adta hírül a Balassagyarmati Járási Ügyészség, hogy aztán közleményükből kibontakozzon a magyar igazságszolgáltatás teljes kudarca. Mert mint közleményükből kiderül, a családon belüli erőszak 2016-ban, hét évvel a 2023 júliusi vádemelés előtt kezdődött: "A szülők között 2016-tól váltak rendszeressé a konfliktusok, melyek forrása a férfi italozó életmódja, majd a sértett új párkapcsolata volt" - írták. Az ügyészség közleménye szerint a 46 éves férfi "éveken keresztül terrorizálta feleségét, gyakran három gyermekük szeme láttára. Előfordult, hogy a férj a tettlegesség során vascsővel és késsel is fenyegette a feleségét, volt, hogy a haját tépte, kicsavarta a kezét, többször felpofozta.

A bántalmazások során a nő többször védekezni próbált, egy alkalommal kést is magához vett, amivel védekezés közben meg is vágta támadóját. 2022. augusztus 11-én a férfi egy konyhakéssel kezdte kergetni nejét, aki 14 és 5 éves gyermekével az emeletre menekült, ahol behúzta a lépcsőt elzáró műanyag harmonika ajtót. A vádlott a kést több alkalommal az ajtóba szúrta, azt átszakította, közben megsebezve az asszonyt is.

A gyerekek rendszeresen tanúi voltak szüleik tettlegességig fajuló veszekedéseinek, az agresszív vádlott elől esténként el is kellett rejtőzniük. A trauma hatására tanulási nehézségekkel és dühkezelési problémákkal küzdenek, a legidősebb lánynál depresszió és pánikrohamok is keletkeztek.

photo_camera Az ügyészség indítványt tett a kés elkobzására. Fotó: Nógrád megyei főügyészség - közkincs

A Balassagyarmati Járási Ügyészség kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta meg a családapát. Vádiratában börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint eltiltást indítványozott minden olyan foglalkozás gyakorlásától, mely keretében 18 évesnél fiatalabb személy nevelését, gondozását, felügyeletét, gyógykezelését végezné. Az ügyészség indítványt tett továbbá a kés elkobzására és a 251.455 forintos bűnügyi költség megfizettetésére is. (Via Nógrád megyei főügyészség)