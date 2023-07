Felborult egy túlzsúfolt komp a Fülöp-szigeteken, legalább 26 ember meghalt

Legalább 26 ember meghalt, de 40-et sikerült kimenteni, amikor egy túlzsúfolt komp felborult a Fülöp-szigeteken, amely kapott egy kicsit a Doksuri tájfun hátszeléből.

A hatóságok szerint az egyelőre nem világos, hogy összesen hányan voltak az M/B Princess Aya fedélzetén, amely csütörtökön borult fel a Manilától keletre fekvő Rizal tartományban, Laguna de Bayben. Az biztos, hogy a hajó túlzsúfolt volt, ugyanis csak 42 utas szállítására volt tervezve.

A hajó egy Talim nevű szigetre tartott, de épp csak elhagyta Binangonan város kikötőjét, amikor 46 méterre a parttól felborult. A túlélők leírása szerint a hajó előbb megbillent, majd a széltől egyik irányba menekülő utasok miatt eltört a hajó kitámasztó kara, ezután borult fel. A parti őrség és a rendőrség még keresi az embereket a vízben.

A Fülöp-szigeteken ebben az időszakban egyébként is monszunidőszak van, amit most még a Doksuri tájfun is felkorbácsolt. A tájfun elsősorban Tajvanra csapott le, ahol fákat döntött ki, házakat rongált meg 119 kilométer/órás szélsebességgel. (Guardian)