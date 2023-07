700 év után adná el egy birtokát és kastélyát egy brit hercegi család, Brian May lehet a vevő

Még július elején hirdette meg eladásra csaknem 9500 hektárnyi birtokát egy brit hercegi család. Mint akkor mások mellett a BBC is megírta, a northumberlandi herceg legfiatalabb fia, Lord Max Percy szabadulna meg a Rothbury Estate-től, amely csaknem 700 éve, 1332 óta a család tulajdonában van.

Az ingatlan irányára – ha ebben az esetben ez a kifejezés értelmezhető – 35 000 000 angol font, ami átszámítva nagyjából 15,7 milliárd forintnak felel meg (az átváltást a birtok eladását intéző ingatlanügynökség weboldalán is el lehet végezni, ahol több fotót is találunk a Percy család ősi birtokáról). Az ügynökség egyébként úgy hirdette meg az ingatlant, hogy az „az elmúlt 30 évben Angliában piacra került legnagyobb földterület”, amely 12 farmot, több mint 1800 hektárnyi erdőt, horgász- és lövészetet, 23 lakóingatlant, egy lakókocsiparkot és egy kocsmát foglal magában.

photo_camera Ha van 35 millió fontja, ez az öné lehet



photo_camera És ez is



A tervezett eladásnak nem mindenki örül. Steven Bridgett, Rothbury város tanácsosa azt mondta akkor a BBC-nek: attól tart, hogy a birtokot egy vállalkozás vagy vállalat veszi meg adózási célból, „vagy valaki, akinek több pénze van, mint esze”. Bridgett aggódik, hogy a területet a kormányzati finanszírozási prioritások miatt beépítik vagy fákkal ültetik be (az ingatlanügynökség is leírta, hogy a terület felkínálja a legnagyobb szén-dioxid-kompenzációs lehetőséget, amely Angliában piacra került).

A birtok iránt érdeklődik mások mellett Brian May, a Quenn gitárosa is – ezt a Sun írta meg vasárnap. A lap szerint a 76 éves zenész a helyiek meglepetésére helikopterrel érkezett megnézni a birtokot. Miután leszálltak a birtok 12 farmjának egyikén, a házaspár egy ingatlanügynökkel autóval bejárta a területet, írja a bulvárlap, amelynek az egyik helybéli azt mesélte, hogy tudomása szerint „az egyik postásunk összefutott vele, és azt mondta: 'Úgy nézel ki, mint Brian May', mire ő azt válaszolta, hogy azért, mert ő Brian May”.