Szexuális zaklatás miatt vádat emeltek Dani Alvesszel, a Barcelona volt klasszisával szemben

A spanyol bíróság vádat emelt Dani Alvessel, az FC Barcelona és a brazil válogatott korábbi klasszis jobbhátvédjével szemben. A focistát januárban tartóztatták le szexuális zaklatás gyanújával.

Alves a vád szerint egy barcelonai klubban szexuálisan bántalmazott egy nőt decemberben. A volt futballistát óvadék lehetősége nélkül börtönözték be az év elején, szabadlábra helyezési kérelmét pedig elutasították.

A 40 éves játékos azt állítja, hogy a felperessel konszenzuálisan folytattak szexuális aktust. A vádlott védelme korábban azt mondta, hogy nem fogják lassítani az eljárást azzal, hogy fellebbeznek a vádirat ellen, írja a BBC. "Alves továbbra is fel van háborodva amiatt, hogy a tényeket hamis narratívába ágyazva mutatják be" - mondta most Cristobal Martell, a vádlott ügyvédje.

photo_camera Fotó: ULISES RUIZ/AFP

A spanyol törvények szerint a nemi erőszak a szexuális zaklatás általános vádja alá tartozik. Az ezzel a váddal elítélt illető négytől 15 évig terjedő börtönbüntetéssel nézhet szembe az országban.



Alves két külön időszakban 408 alkalommal lépett pályára a Barcelona mezében, hat spanyol bajnoki címet és három Bajnokok Ligáját nyert, a 2022-es világbajnokságon is tagja volt a brazil válogatottnak. Legutóbbi klubja, a mexikói Pumas UNAM az eset miatt januárban azonnali hatállyal felbontotta a szerződését.