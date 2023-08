Németországban letartóztattak egy szír férfit, aki tíz éve háborús bűnöket követhetett el hazájában

Brémában szerdán letartóztattak egy szír férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett egy mészárlásban 2013-ban Damaszkusz Tadamon nevű negyedében. Emberiesség elleni bűncselekményekkel és háborús bűnökkel, köztük kínzással és rabszolgasorba taszítással vádolják – közölték másnap a német ügyészek.

Tadamonban, amikor a városrészt visszafoglalták a Bassár el-Aszadhoz hű erők, katonák, szír hírszerzők és milíciák kezdtek gyilkolászásba. Ahmad H is egy ilyen milíciának, az aszadista Shabiha nevű félkatonai csoportnak volt a vezetője. Ezek a csoportok videókon rögzítették a sokszor szadisztikus tetteiket. 2019-ben egy szíriai kormányhoz köthető laptopról kiszivárogtak ezek a videók. Huszonhét felvétel került akkor napvilágra, amelyeken több kegyetlen kivégzés is látható.

Két akadémikus – Uğur Üngör professzor, az Amszterdami Egyetem Holokauszt és Népirtás Tanulmányok Intézetének munkatársa és Annsar Shahhoud kutató – több elkövetőt is azonosított, köztük Amjad Juszuf katonai hírszerzőt is. A következő két év során a két kutató összebarátkozott Juszuffal a facebook hamis személyazonosságot használva és rávették, hogy beszéljen a bűneiről és motivációiról. A Guardian ezt a nyomozásukat egy nagy anyagban mutatta be tavaly. Akkor tették közzé azt a videót is, ahol az egyik ilyen kivégzést mutatják be.

Üngör és Shahhoud átadták a gyilkosságokról készült felvételeket és az interjúkat francia, német és holland nyomozóknak, akik háborús bűnökkel kapcsolatos vizsgálatokat indítottak, és azóta is igyekeznek levadászni az esetlegesen Európába menekült elkövetőket.



A most elfogott Ahmad H-t a Guardian a videón is látható Juszuf társaként jelöli meg, a német ügyészek pedig azt állítják, „különböző alkalmakkor személyesen vett részt a civilek bántalmazásában”.

(A borítókép részlet a Guardian videójából.)