A heves szlovéniai viharok után egy szállodában ragadt egy 38 fős magyar turistacsoport

Nemcsak Magyarországon söpört végig péntek és szombaton az ítéletidő, hanem Szlovénia és Ausztria egyes részein is. Szlovéniában eddig már három halálos áldozata is van a viharnak: két holland hegymászó a fővárostól 30 kilométerre északnyugatra fekvő Kranj környéki hegyekben veszítette életét pénteken, feltételezhetően villámcsapás miatt, egy Kamnik nevű kisvárosában pedig egy helyi nő életét követelték az áradások.

Ha szerencsére nem is ennyire tragikusan, de magyar turistákat is érintett a vihar. Például miután szombat hajnalra lezárták a Ljubljanától a magyar határ felé vezető autópályát, sokan, akik a nyaralásukból hazafelé tartottak, az utakon ragadtak, autópálya-pihenőkben, benzinkutakon az autóikban kellett éjszakázniuk. Egy 38 fős magyar turistacsoport pedig a Ljubljanától nagyjából nyolcvan kilométerre északkeletre fekvő Lasko városban egy víz által körülvett szállodában ragadt – adták hírül a csoportban lévő olvasóink.

photo_camera Fotó: Szabó Boglárka és társai

photo_camera Fotó: Szabó Boglárka és társai

„Reggel 7 órakor már hallatszódtak a katasztrófavédelem szirénái. A személyzet tagjai szobáról szobára jártak, hogy figyelmeztessenek minket a veszélyre. A szálloda mélygarázsát elöntötte a víz. Több autót is feltörtek, hogy biztonságosabb helyre tudják azokat menekíteni” – írták.

A csoport épp ma hagyta volna el a szállodát, de 10 órára tervezett indulásuk meghiúsult a viharok miatt miatt. Igaz, a szálloda környéki utak már ekkor járhatatlanok voltak, így az indulásra készülő magyar csoport visszatért a szállodába, amely az intenzív esőzés után megáradt Savinja folyó partján fekszik.

photo_camera Fotó: Szabó Boglárka és társai

photo_camera Fotó: Szabó Boglárka és társai

photo_camera Fotó: Szabó Boglárka és társai

A szállodában így a vízszint folyamatosan nőtt, a tűzoltók hiába próbálkoztak szivattyúzással. „A liftaknák megteltek vízzel, némely kabin is áldozatul esett. A lépcsőt kellett használni. Nekünk ez nem is lett volna baj, azonban a hotelben számos paralimpikon megszállt”. A víz emelkedése miatt a földszint, a recepció is veszélybe került. A dolgozók purhabbal és egyéb rongyokkal, míg kívülről homokzsákokkal küzdöttek a víz ellen.

photo_camera Fotó: Szabó Boglárka és társai

photo_camera Fotó: Szabó Boglárka és társai

„A szálloda mellett található Savinja folyó vízhozama és a vízszintje is drasztikusan megemelkedett, és számos törmeléket hozott magával, mint például hűtőszekrény, kocsi gumi, olajos hordó, szénabálák, gyári csövek és még sok más. Ezek nagy része fennakadt a hidakon, amik a folyókat keresztezik. Ezek után nem csoda, hogy a hidak is úsztak” – zárul az üzenet. A városban és térségében az elmúlt 12 óra alatt nagyjából 200 mm csapadék esett.