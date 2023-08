Vízapokalipszist vizionálnak a propagandalapok: vajon ki áll a brutális díjemelés ördögi terve mögött?

Duplájára emelné a vízdíjat Karácsony a fővárosiaknak (Origo, 2023.07.25. és PestiSrácok, 2023.07.26.)

(Origo, 2023.07.25. és PestiSrácok, 2023.07.26.) Brutálisan emelnék a vízdíjat a Karácsony Gergely által vezetett Budapesten (Hirado.hu, 2023.07.26.)

(Hirado.hu, 2023.07.26.) Karácsony embere szerint a magyaroknak többet kellene fizetni a vízért (Magyar Nemzet, 2023.07.28.)

(Magyar Nemzet, 2023.07.28.) Karácsonyék két-háromszorosára emelnék a vízdíjat (Metropol, 2023.07.28.)

(Metropol, 2023.07.28.) Karácsonyék csődbe vitték Budapestet, most a fővárosiakat akarják megsarcolni (Origo, 2023.07.29.)



(Origo, 2023.07.29.) Vízdíjemelés és BKV-jegyáremelés: Karácsony a budapestiekkel fizettetné ki, hogy csődbe vitte a várost (Tenyek.hu, 2023. július 29.)

(Tenyek.hu, 2023. július 29.) Karácsony elkezdi sarcolni a budapestieket: a BKV-jegyárak után a vízdíjat is emelné – videó (Metropol, 2023.08.02.)

Ha valaki az elmúlt néhány napban kizárólag a kormány propagandalapjaiba pillantott bele, joggal képzelheti, hogy vízapokalipszis lesz Budapesten: a főpolgármester olyan sarcot tervez kivetni a főváros lakosságára, amely hetedíziglen megnyomorít mindannyiukat. Már a BKV-jegyáremelés is kiverte a biztosítékot, a vízdíj felemlegetése viszont újabb löketet adott a kormánypárti lapoknak, hogy hisztérikus hangon kiálthassák: Karácsony A.L.K.A.L.M.A.T.L.A.N.

Kétszeres-háromszoros, lakosságra terhelt vízdíjemelésről szól a fáma, elsősorban Tüttő Katára hivatkozva, aki valóban tartott sajtótájékoztatót a témában. Karácsony Gergely pedig a Facebookra is posztolt a vízdíjról, mindezek együttesen már elég alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a nyári hőségben a csapból is a sarcoló főpolgármester folyjon víz helyett.

Mi van mögötte?

A Fővárosi Vízművek július 18-án kérte a lakosság türelmét és megértését az esetlegesen felmerülő vízellátási gondok miatt. Ekkor jelezték azt is: a vízhálózat el van öregedve, ahhoz, hogy minden csapból folyjon víz, beruházási források kellenének, ám a díjak a 2013-as rezsicsökkentés óta nem változtak. „Ma a 14 évvel ezelőtti árakon nyújtjuk a szolgáltatást. 1 liter ivóvíz akár a 10. emeletre is házhoz szállítva a nap 24 órájában kevesebb mint 22 fillér. Már ha valaki még emlékszik rá, mi is az a fillér…” Nem sokkal később szivárgott ki a hír, miszerint a jövőben a vízügyi államtitkárság határozná meg, melyik településen mennyi vezetéket újíthatnak fel, hol indulhat korszerűsítés, fejlesztés. Erre reagált Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, aki a Népszavának azt nyilatkozta:

„Nonszensz, hogy sok más mellett a Karmelita kolostornak, Tiborcz szállodáinak, állami intézményeknek és cégeknek, erőműveknek, de még a kormány által az országba hívott vízfaló akkumulátorgyáraknak is kedvezményesen, féláron kell ivóvizet adni. Ez akár tiltott támogatásnak is minősülhet.” A lap a főpolgármester-helyettest idézve hozzátette azt is: „A jelenlegi vízdíj emelése biztosra vehető, ám szerinte a lakossági díjhoz most nem is kellene feltétlenül hozzányúlni, ha a gazdasági társaságoknak a valós költséget tükröző árat szabna a kormány.”

Rögzítsük tehát: július 24-én Tüttő Kata azt mondta, az emelés biztosra vehető, de a lakossági díjhoz nem is kellene feltétlenül hozzányúlni. Másnap meg is jelent az első cikk az Origón, amelyben a fővárosiak megsarcolásával riogattak.

Aznap Karácsony Gergely főpolgármester is posztolt a témában a Facebookra:

A poszt végkövetkeztetése az volt: „ A vízzabáló akkumulátorgyárak miatt elindult a fejvakarás a kormányban, hogy mégis kéne valamit csinálni. Mindenki tudja, hogy a cégek vízdíját emelni kéne, csak gondolom, nincs elég bátorságuk ezt kimondani. Szóval segítek – ha már a lakájmédia úgyis a fővárost kiáltotta ki mumusnak ebben a témában: meg kell emelni a cégek vízdíját! Különben iszonyú károkat okozunk magunknak, és akkorra rohad szét a vízhálózatunk, amikor a legnagyobb szükségünk lesz a vízre. A klímaváltozás és a tomboló aszályok idején.” Tehát a főpolgármester javaslata a cégek vízdíjának emelése.

Másnap az M1 már arról kérdezte Gulyás Gergelyt a Kormányinfón, hogy támogatja-e az Orbán-kormány a vízdíjemelést, amit a főváros szeretne elérni. Meglepő válasz érkezett: nem, a kormány nem támogatja, hogy az emberek többet fizessenek.

Erre ismét reagált Karácsony Gergely is, aki üdvözölte Gulyás kijelentését, majd hozzátette: „Fizessenek többet a vízzabáló cégek, különben az embereknek kell majd fizetni helyettük!”

Vagyis még mindig nem esett egy szó sem a lakosság pénztárcájának kivéreztetéséről.

Ezután érkezett a képbe Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek szóvivője, aki az ATV egyik műsorában tett kijelentéseivel görgette tovább a történetet. Barabástól egy kiragadott mondatot idézett a Magyar Nemzet: ...a rezsicsökkentést újra és újra hangoztatták, és azt mondták, hogy milyen sokat spórolunk, amit ugye a gáz esetén tudjuk, hogy nem is történt így, és kiderül, hogy valójában ennek az összegnek, amit fizetnünk kellett volna, mondjuk a víz piaci áráért, bármi is legyen az, a háromszorosát, ugye sokszorosát kell majd megfizetni…

Ami ráadásul nem is egy teljes mondat volt, Barabás ugyanis arra utalt, hogy akkor kell a háromszorosát megfizetni ennek az összegnek, ha 15 év múlva egy összegben kell felújítani a szétrohadt vízrendszert. A félbevágott mondat azonban alapot adott arra, hogy a propagandalapok ismét behozzák a Karácsony kétszeresére-háromszorosára emelné a vízdíjat narratívát, tovább görgetve a történetet. A teljes mondatot alább lehet meghallgatni, körülbelül 37:50-től: