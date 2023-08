Szokatlanul hideg van az óceániai Tongán. Július végén 9,3 fokot mértek a szigetvilág egyik meteorológiai állomásán. Ez csupán 0,6 fokkal marad el az 1994-es hidegrekordtól.

Tongán még télen is 18-21 fok között szokott alakulni a hőmérséklet, így a helyi lakosok nincsenek hozzászokva az ilyen hideghez. Sokan emiatt most meleg ruhákat és fűtőeszközöket vásárolnak.

photo_camera Tongai tengerpart Fotó: ALAN BROOKE/Image Source via AFP

A szokatlan hideg az El Niño természeti jelenségnek köszönhető. A jelenség hatását az éghajlatváltozás is erősíti. (via The Guardian)