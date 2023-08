Mészáros Lőrinc hajózgat, és közben összetőzsdézett 14 milliárdot

Miközben Mészáros BárcsakNegyvenLenneBelőle Lőrinc körbehajózza Olaszországot a NER szolgálatában állt legújabb csodajachttal, a 27 milliárdos ROSE D’OR-ral, a tőzsdén olyan tempóban drágulnak a cége, az Opus Global Nyrt. részvényei, hogy az árfolyamnyereségből már kijönne egy újabb fél hajó.

Az Opus, amelyben a cég tőzsdei adatlapja szerint nagyon szigorúan számolva is 44,54 százaléka van saját néven és a Konzum PE Magántőkealapon keresztül, hétfőn még 237,5 forintos árfolyamon zárta a kereskedést. Kedden nagyot erősödött, a nap végén 253 forint volt a záróára, ráadásul aznap a szintén az ő tulajdonában álló Talentis Group vett 400 000 darab Opus-részvényt a tőzsdén (az sajnos nem derül ki a tájékoztatásból, hogy ezzel a Talentisnek hány részvénye lett). Majd szerdán a keddit is meghaladó mértékben, 11,7 százalékkal drágult, és 282,5 forinton fejezte be a kereskedést (év eleje óta a Portfolio.hu szerint 140 százalékkal nőtt az árfolyama, de ez most mindegy is).

Mindezekből egy gyors számolással az jött ki, hogy a biztosan, kimutathatóan Mészáros érdekeltségében lévő részvények (a keddi tranzakció után, ha ma nem vásároltak ismét, 312 987 548 darab) a szerdai záráskor 88 418 982 310 forintot értek. Hétfőn még a négyszázezer darabbal kevesebb részvény értéke 74 239 542 650 forint volt, vagyis két nap alatt a 74,2 milliárdból 14,2 milliárddal több lett. Belegondolni se merek, mi lenne, ha nem is hajókázna a főnök, hanem megfeszítetten dolgozna!