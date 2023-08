Hungarikum: átúszták a Balatont egy 33 méteres pécsi medencében

„Aki lemaradt az idei Balaton-átúszásról, az egy pécsi strandon pótolhatta” – írja a HírTV a Radar című műsorának ajánlójában. Mint kiderült, egy baráti társaság, a Pollack strandi rozmárok találták ki az eseményt, a 33 méteres medencében 156 hosszt teljesítettek, mivel az megegyezik a Révfülöp–Balatonboglár távolsággal.

photo_camera Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A távot – nem Pécsen, a tóban – szintén teljesítő Novák Katalin köztársasági elnök korábban azt mondta, „Balaton-csak itt van Magyarországon”, és a Magyarországon lévő tó Magyarország területén történő átúszását „akár hungarikumnak is nevezhetjük”.

Azóta olvasónk felhívta rá a figyelmet, hogy Lengyelországban is van egy Balaton nevű tó, amit át lehet úszni. De ezek szerint Pécsen is át lehet. Meg mindenhol is, és nem kell hozzá tó sem.