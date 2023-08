Meghalt Sixto Rodriguez, mesébe illő karrier végén

81 éves korában meghalt Sixto Diaz Rodriguez - tudatta szerdán az énekes-dalszerző hivatalos honlapja. Globális szinten azután lett ismert, hogy megjelent az életéről szóló dokumentumfilm, a Rodriguez nyomában, avagy a Searching for Sugar Man. Ritka az ilyen erős sztori, amit már kicsit az is elspoilerez, hogy az ehhez hasonló gyászhírekből értelemszerűen kiderül: hősünk most halt meg. Mindenesetre azt ajánlom mindenkinek, aki még nem látta, hogy itt hagyja abba az olvasást, ne nézze meg a lenti trailert, hanem nézze meg a filmet.

A 2013-ban Oscart és mindenféle más díjat besöprő doku azzal kezdődik, hogy a mexikói bevándorló családból származó, egyesek által konkrétan hajléktalannak vélt kétkezi munkást egy füstös kocsmában felfedezi néhány menő producer, akik évtizedekkel később is a könnyeikkel küszködve tudnak csak beszélni a zsenialitásáról. Azt hiszik, hogy ebben a detroiti szegénynegyedben megtalálták az új Bob Dylant. Kiadják az albumát, és nem történik semmi. Egy évvel később, 1971-ben kiadják a második albumát, amit nem vesz meg senki, de tényleg senki, az egyik kiadója konkrétan 6 eladott példányról beszél.

Rodriguez befejezi a zenei karrierjét, bár otthon továbbra is gitározgat. Egy 50 dollárért vásárolt romhalmazba költözik be, és a legkeményebb melókat végzi az építkezéseken és a gyári futószalag mellett, hogy fel tudja nevelni három gyerekét. Emellett elvégzi a filozófia szakot, és aktív a helyi közéletben, még önkormányzati pozíciókért is elindul, de soha nem választják meg.

Mindeközben az egyik lemeze valahogy eljut a világtól elzárt, az apartheid éveit élő Dél-Afrikába, és elképesztően népszerű lesz. A külvilág híreit a rasszista diktatúra cenzúrázza, és egy idő után Rodriguez lemezeit is, mert azok az ellenállás himnuszai lesznek, és zenészek egész generációját inspirálják. Mindenki ismeri Rodriguezt, és teljesen egyértelműnek gondolják, hogy az egész világon akkora sztár, mint náluk; vagyis nagyobb, mint Elvis vagy a Rolling Stones, és kb. csak a Beatleshez mérhető. Haláláról legendák keringenek, és pont ez sarkall kutatásra egy újságírót és egy rajongó lemezboltost, hogy megtudják, tényleg a színpadon lőtte magát fejbe, ahogy azt beszélik, vagy esetleg koncert közben gyújtotta fel magát, ahogy azt szintén sokan tudni vélik.

Amikor hosszú kutatás után rájönnek, hogy Detroitban élt, sikerül beszélniük az egyik producerével, és végre feltehetik neki a kérdést: hogyan halt meg Rodriguez. Az értetlen producer felvilágosítja őket, hogy Rodriguez nagyon is él.

photo_camera 2013-ban a Coachellán Fotó: ALEJANDRO MELENDEZ/Notimex via AFP

Aztán jön a film csúcspontja, amikor Rodriguez felkerekedik koncertezni Dél-Afrikába. A lánya meséli, hogy amikor leszálltak a repülőről, igyekeztek kikerülni gyorsan a kifutón várakozó limuzint, nehogy feltartsanak valami fontos embert. De hamar rá kell jönniük, hogy ők a fontos emberek, az a limuzin rájuk vár, akárcsak az egész ország: Rodriguez van az óriásplakátokon és minden tévéadásban. A koncertről készült felvételek érzelmi hőfoka tényleg olyan, mint ha Elvis tért volna vissza az életbe.

A koncert után Rodriguez tér vissza a másik életébe, a detroiti házába, ahol 40 éve lakik, és folytatja a munkát az építkezésen.

A Dél-Afrikában eladott félmillió lemez jogdíjából semmi nem jut el hozzá, de ez nem annyira foglalkoztatja. A filmben nem csak ez a kettős élet a lebilincselő, hanem az a rejtély is, hogyan jutott el odáig egy szegény sorból származó fizikai munkás, mindenféle képzettség nélkül, hogy ilyen filozofikus, jól megcsinált dalokat írjon. És hogyan tud ilyen autentikus lenni a színpadon egy sportcsarnoknyi ember előtt, nulla rutinnal? És hogyan tudja figyelmen kívül hagyni, hogy kisebb vagyon várna rá, ha kinyújtaná a kezét?

Idáig tartott a dokumentumfilm, ami persze tényeket dolgoz fel, de azért érdemes hozzátenni pár apróságot. A film szemérmesen homályban hagyja, hogy Rodriguez más afrikai országokban és Ausztráliában is népszerű volt, utóbbiban két turnét is letolt jóval a dél-afrikai koncert előtt. Ottani kultuszáról pedig - felesége elmondása szerint - tudott már korábban is, csak a mértékéről nem. Az alighanem éveken át ügyesen ellopott jogdíjakat sokáig tényleg nem akarta visszaszerezni, de a film megjelenése után pár évvel perre ment, majd megállapodott az első két albuma jogait kezelő kiadóval.

Mindenesetre a film megjelenése után, 70 évesen indult be igazán a karrierje, és bár nem volt már annyi energia a fellépéseiben, azért sokat és nagy kedvvel játszott szerte a világon.