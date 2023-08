Nyugaton nyugodt, keleten viharos lesz a helyzet

Napközben országszerte túlnyomóan napos, gomolyfelhős idő várható, kellemes idő lesz, 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.

Azonban az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a Dunától keletre (azon belül is legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban) helyenként zivatarok, erősebb szél, intenzívebb (~10-25 mm) csapadékhullás is lehet, néhol még jég is eshet, ezért ezeken a területeken .

A hétvége még ennél is barátságosabb képet mutat majd: holnap ragyogó napsütésre készülhetünk, legfeljebb keleten fordulhat elő egy-egy zápor. Szombaton és vasárnap pedig már száraz és napos, igazi strandidőre készülhetünk.