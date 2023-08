A Szív bajnokait ihlető NFL-játékos szerint kamu az örökbefogadásról szóló történet

Az egykori NFL-játékos, Michael Oher, akinek életútját a Blinde Side (magyarul: Szív bajnokai) című sikerfilm dolgozta fel, azt állítja, hogy a film nem igaz, ugyanis a fehér amerikai család nem fogadta örökbe, csak gondnokság alá vette, hogy hasznot húzzanak a tehetséges fiatalból.



A történet szerint Michael Oher nagyon rossz körülmények között nőtt fel, az édesanyja drogproblémákkal küzdött, 11 testvére volt, ezért sokszor az osztálytársainál aludt. Így került végül a Tuohy családhoz, a film pedig érzelmesen mutatja be, hogy a konzervatív amerikai család befogadja a fekete, nagyon tehetséges fiút, akit a karrierjében is támogatnak.

Most Michael Oher viszont azt állítja, hogy Sean and Leigh Anne Tuohy valójában nem is fogadták örökbe, csak egy szerződést kellett aláírnia, miszerint a Tuohy szülők gyámságuk alá vették őt. Oher szerint a Tuohy pár azt állította, hogy ez az örökbefogadáshoz kell, ami végül sosem történt meg.

photo_camera Fotó: Photo12 via AFP

Oher bíróságra 14 oldalas benyújtott keresete szerint az NFL-játékos azt gondolja, hogy a Tuohy család azért vette gyámság alá, mert hasznot remélt a tehetséges fiú karrierjéből és a később erről megjelent filmből. Az NFL-játékos azt kéri a bíróságától, hogy tiltsa el a Tuohy családot nevének és képmásának használatától, és hogy számoltassa el őket azzal a pénzzel, amit nevének használatával kerestek.

Sean Tuohy szerint viszont azért nem örökbe fogadták a fiút, mert 2004-ben Tennessee állam törvényei nem tették lehetővé 18 évesnél idősebb személy örökbefogadását, ezért egy ügyvéd barátjuk tanácsára döntöttek a gondnokság mellett. Tuohy visszautasította azt is, hogy pénzt kerestek volna a filmen, a film alapjául szolgáló könyvön kerestek csak néhány tízezer dollárt, amiből Oher is részesedett. (CNN)