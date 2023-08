Meghalt Kárpáti Zsuzsa volt MSZP-s képviselő

Hatvanhárom éves korában meghalt Kárpáti Zsuzsa volt parlamenti képviselő. Az országgyűlési honlap szerint 2002-2006 között volt a törvényhozás tagja az MSZP képviselőcsoportjában, amelynek frakcióvezető-helyettese is volt. A párt honlapja szerint Kárpáti az országos listáról került a parlamentbe, ahol az egészségügyi, valamint a szociális és családügyi bizottság tagja volt.

Kárpáti Zsuzsa egészségügyi végzettségei után (előbb ápolói, majd gyermekápolói, később intenzív terápiás szakasszisztens szakvizsgát tett) 1997-ben az ELTE-n szociológusi diplomát szerzett, dolgozott az ÁNTSZ Pest megyei Intézetének megyei vezető ápolónőjeként.

A szocialista pártba 1991-ben lépett be, éveken át tagja volt az MSZP országos választmányának is. 1993-ban az Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat tagjának választották négy évre, közben 1994-től 1998-ig kispesti önkormányzati képviselő és egyben a fővárosi közgyűlés kerületi küldöttje is volt.