Kígyót neveztek el Harrison Fordról

A kígyóktól rettegő Indiana Jonest játszó Harrison Fordról neveztek egy most felfedezett kígyófajt, az alig negyven centire növő állat hivatalosan a Tachymenoides harrisonfordi nevet kapta, írja az Euronews. Ez a harmadik állat, ami a színészről neveznek el, 1993-ban egy kaliforniai pók kapta a Calponia harrisonfordi nevet, később egy hangya is harrisonfordi lett.

- mondta Harrison Ford. Hozzátette: ez az újabb felfedezés is emlékeztethet minket arra, hogy mi emberek milyen kis része vagyunk a természetnek és, hogy milyen keveset tudunk még mindig a minket körülvevő világról.

A team of researchers trekking through an alpine swamp in the high in the Andes Mountains spot ambers eyes peering out of the rushes...



The eyes belonged a snaked that is named Harrison Ford. Or at least it is now. pic.twitter.com/lzGCw3tEqV