Lengyelországot, Litvániát és Lettországot emlegette fenyegető hangú interjúban a fehérorosz elnök

„Ha Lengyelországból, Litvániából, Lettországból agresszió indul országunk ellen, azonnal válaszolni fogunk mindenünkkel, amink van" – mondta oroszbarát újságíróknak Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Hozzátette, hogy ez az orosz nukleáris fegyverek bevetését is jelentheti. Vlagyimir Putyin is beszélt arról nemrég, hogy egy Fehéroroszország elleni támadás egyben Oroszország elleni támadást is jelent.

Lukasenka most arról is beszélt, hogy Ukrajnának és Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, és készen kell állnia arra, hogy minden kérdést megvitasson, beleértve a Krím és más ukrán területek jövőjét, amelyekre Moszkva igényt tart.

„Ha ti, ukránok nem lépitek át a határainkat, mi soha nem fogunk részt venni ebben a háborúban. De Oroszországnak mindig segíteni fogunk - ők a szövetségeseink" – fogalmazott elég kétértelműen a fehérorosz diktátor.

(SkyNews)