Nyolcvanéves korában meghalt Toto Cutugno olasz énekes-dalszerző, a L'italiano című 1983-as világsláger előadója. Az olasz popzene egyik legnagyobb sztárja hosszú betegség után egy milánói kórházban hunyt el kedden.

Cutugno tizenötször indult a San Remó-i Dalfesztiválon, amelyet 1980-ban meg is nyert Solo noi című számával. Az 1990-es Eurovíziós Dalfesztiválon Insieme: 1992 című szerzeményével első helyezett lett. Olaszország azóta sem nyerte meg ezt a versenyt.

Az Il treno va 2002-ben, a Cantando 2004-ben, a Come noi nessuno al mondo 2005-ben, az Un falco chiuso in gabbia című lemeze 2008-ban került a boltokba. Legutóbbi albumát 2010-ben adta ki I Miei Sanremo címmel. Százmillió lemezt adott el. Cutugno többször lépett fel Budapesten is, utoljára 2019-ben a Tüskecsarnokban. (MTI)