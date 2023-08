Nem közvetítik Rogán előadását a Tranzit Fesztiválon

A legtöbb más fontosabb programmal ellentétben Rogán Antal nyitóelőadását nem közvetítik élőben a tihanyi Tranzit Fesztiválról. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter „Háború és béke" című fellépése nyitja a rendezvényt, de a többi vitával és beszélgetéssel szemben ezt nem követheti a nyilvánosság.

A Tusványoshoz hasonló, csak belföldön megtartott NER-es fesztiválon 2012 óta először Orbán Viktor is jelen lesz. A miniszterelnökkel péntek késő délután a megafonos Bohár Dániel beszélget majd.

A rendezvényen vitázik Gulyás Gergely és Márki-Zay Péter, valamint Dömötör Csaba és Mesterházy Attila is. A szombati headliner Szijjártó Péter lesz, de Nagy Márton is előad majd, az igazi ínyenceket a „Kommunizmus újratöltve" című beszélgetés várja, Schmidt Mária és Kövér László főszereplésével. Jelen lesz a rendezvényen a NER összes fontosabb szereplője, a teljes programlistát itt lehet megnézni. A fesztiválra a független sajtót nem engedik be.