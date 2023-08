Jövő évre halasztották a Dűne 2 bemutatóját a hollywoodi sztrájk miatt

2024 tavaszára halasztotta a Dűne: Második rész bemutatóját a hollywoodi forgatókönyvíró- és színészsztrájk miatt a Warner Bros. stúdió, írja a Variety. A Timothée Chalamet által alakított Paul Atreides története március 15-én folytatódik a mozikban.

photo_camera Fotó: Venice Film Festival

A forgatókönyvírócéh (WGA) és a színészcéh (SAG-AFTRA) sztrájkja alatt a színészek nem jelenhetnek meg sajtóeseményeken, ami a Dűne esetében elég nagy probléma lett volna. A Budapesten is forgatott sci-fi folytatásában szerepel Chalamet mellett többek között Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken és Lea Seydoux is.

A Warner Bros. más filmjeinek premierdátumát is megváltoztatta, a Godzilla x Kong: The New Empire, amit eredetileg március 14-től játszottak volna, egy hónappal később, április 12-én kerül a mozikba. Felmerült az Alice Walker regényéből forgatott The Color Purple filmmusical és a Jason Momoa főszereplésével készült Aquaman and the Lost Kingdom késleltetése is, de a stúdió egyelőre nem változtatott a két produkció bemutatásának dátumán.

Az MTI azt is írja, hogy a sztrájkok miatt a Sony is elhalasztotta már pár filmjének forgalmazását: a Kraven, a vadász és a Ghostbusters: Afterlife folytatását 2024-re tolták, a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pedig kikerült a jövő évi naptárból.