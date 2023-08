A világon először a budapesti állatkertben kapott gorilla sikeres őssejtterápiás kezelést

A világon most először alkalmazták sikeresen egy emberszabású majomnál azt az őssejtterápiás kezelést, amivel a Fővárosi Állat- és Növénykert idős gorillájának, Lieselnek az ízületi gyulladását kezelték az orvosok.

A beavatkozást egy nemzetközi szakértő csapat végezte, az állatkert, a Sheffieldi Egyetem és a Stem CellX vállalat együttműködése keretében. Liesel, az öttagú budapesti gorillacsapat legidősebbje 1977 áprilisában született a Frankfurti Állatkertben. Az állat 46 éve magas kornak számít, a természetben általában nem élnek ilyen sokáig a gorillák. A nőstény 1989 óta él a budapesti állatkertben, ahol három utódot nevelt fel, és már tíz unokája is van.

Öregkorára ízületi gyulladása lett, emiatt egy ideje nehezen tudja használni a bal lábát. Emiatt korábban gyulladáscsökkentőket és fájdalomcsillapítókat adtak neki, most viszont az egyik legkorszerűbb eljárással igyekeznek javítani életminőségét.

Egy nemzetközi csapat vezetője, Sós Endre, az állatkert főállatorvosa, természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója, Mark Wilkinson, a Sheffieldi Egyetemen az emberi ízületi gyulladások biológiájának és kezelésének professzora, valamint Kiss-Toth Endre, a Stem CellX alapítója a közelmúltban átfogó felmérést végeztek Liesel fő ízületeinek állapotáról, majd kezelték alapszöveti őssejtekkel a bal csípőjét és térdét.

Az őssejtekkel az ízületi gyulladás gyógykezelésében és a sérült porc regenerációjában az elmúlt években több állatfajnál értek el sikereket, például kutyákon és lovakon is, de az embereken végzett klinikai vizsgálatok is ígéretesnek bizonyultak. A Stem CellX szabadalmaztatott technológiát fejlesztett ki őssejt alapú termékek előállítására állatok ízületi gyulladásának terápiájához. A céget is egy sikeres kutatási kísérlet nyomán hozták létre, ami ízületi gyulladásban szenvedő kutyák gyógykezelésére alapult. A vállalat a közelmúltban a Fővárosi Állat- és Növénykerttel megállapodást kötött, ennek keretében a kezelést szükség esetén a kert többi állata számára is hozzáférhetővé teszik, hogy az itt szerzett klinikai tapasztalatokat felhasználva más az állatkertek számára is biztosíthassák majd a terápiát.

Mivel a kezelés máris javulást hozott Liesel állapotában, ezért az eset nemzetközi szintű áttörést is jelenthet a vadállatok gyógyításában. Az eljáráshoz használt mezenchimális őssejteket N'yaounda, a szintén Budapesten élő, fiatal nőstény gorilla zsírszövetéből vették egy 2022-bent történt kisebb beavatkozás keretében. A Stem CellX csapata ezután tisztította és tenyésztette a sejteket, és olyan sejtszuszpenziót készített, ami mélyhűtött állapotban tárolható és a kezelés során injekcióban beadható. (MTI)