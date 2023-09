Bányásznapon lép fel Tóth Gabi, de olyan hosszú tiltólistával, amilyet még tapasztalt koncertszervezők sem láttak

Terjedelmes tiltólista jelent meg Oroszlány Facebook-oldalán arról, hogy mi mindent nem lehet bevinni a 73. Bányász- és 31. Villamos Napokon tartott Tóth Gabi koncertre, szúrta ki a Blikk.

A lista

az érthető fegyvereken, drónokon és esernyőkön át,

a kevésbé érthető lézer pointeren, hangrögzítő eszközökön és az „egy átlagos okostelefonnál kétszer nagyobb hordozható akkumulátoron” keresztül,

bármely videókamerán és szelfiboton át



egészen a zajkeltő eszközökig, párnákig, fotelekig és hátizsákokig terjed,

ráadásul a színésznőnek szánt ajándékokat is valaki másnak kell odaadni, ugyanis azokat sem szabad bevinni.

A teljes lista ide kattintva olvasható, érdemes böngészgetni, egészen nagy kihívásnak bizonyulhat bejutni az eseményre, ha tényleg betartják a szabályozást.

A helyiek értetlenkedésére, és a lap megkeresésére a város oldalán új poszt jelent meg, amelyben elmagyarázták, hogy eddig is életben voltak ezek a szabályok, csak azért nem lehetett velük találkozni, mert nem voltak olyan rendezvényeik, amelyeken be kellett vezetni őket. „Mint ahogy a korábbi Bányászati Múzeum területén megtartott rendezvényeknél, a szervezők most is a rendőrséggel közösen, a többi hazai nagyrendezvény gyakorlatát is figyelembe véve alakította ki a szabályokat, amelyet a katasztrófavédelem hagyott jóvá” - írják.

A lap megkeresett egy koncertszervezőt, aki szerint voltak érhető elemek a listán, de némelyeket ő maga sem tudott megérteni, valamint azt is elmondta „hasonló méretű tiltólistával sem” találkozott pályafutása során.