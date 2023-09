Több tízezer fesztiválozó rekedt napokra a sivatagban az amerikai Burning Manen

A több tízezer bulizó terveit mosta el a héten a lassan levonuló esőzés a nevadai Black Rock sivatagban, miután sártengerré változott a helyi fesztiválnak, a Burning Mannek a teljes területe - írja a Guardian. A résztvevőket felszólították rá, hogy maradjanak a táborokban, takarékoskodjanak az élelmükkel és a vizükkel, valamint a rendezvény területét sem hagyhatják el.

A szervezők jelezték, hogy a szokatlan időjárásra miatt a lezárások tartósak lehetnek, miután a helyi jelentések „alattomosnak” minősítették a fesztiválon uralkodó körülményeket, ahol „vastag, nyálkás sár tapadt a cipőkre és mindenre, amihez hozzáért”. „A környéken tilos autóval vagy motorral közlekedni, kivéve a vészhelyzeti járműveket” - közölték a rendezvény szervezői, a szombaton hajnali 5 órakor kiadott közleményükben. „Ha Black Rock Cityben tartózkodik, kérjük, húzódjon meg és maradjon biztonságban”.

Water Man 2023. Burning man got rained out….. we’re all stuck here. Let’s pray it stops raining #BurningMan2023 #playalake #bm23 pic.twitter.com/xWHhfgXmYv