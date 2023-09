Meghalt a Smash Mouth énekese

56 éves korában meghalt Steve Harwell, a Smash Mouth korábbi énekese. Az együttes első nagyobb slágere a Walkin' On The Sun volt 1997-ben, majd 1999-ben az All Star című számuk szinte kötelező eleme lett a házibulik lejátszási listáinak. Főleg miután 2001-ben a dal a Shrekben is szerepelt.

A zenekar menedzsere közölte, hogy Harwell otthon, az idahoi Boise-ben halt meg. A halál oka pedig májelégtelenség volt. Az énekes 2021-ben kilépett a Smash Mouthból, miután egy New York állambeli fellépésen összemosódtak a szavai és sokat káromkodott. Hivatalosan szívproblémák miatt vonult vissza. (New York Times)