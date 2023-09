Ne felejtsd el beírni a naptáradba, hogy szeptember második hétvégéjén borfesztiválozol!

Érdekel egy latin temperamentummal fűszerezett Cabernet sauvignon vagy egy Malbec az Andok oldalából? Ehhez nem kell most Dél-Amerikába utazni, elég csak felmászni a Budavári Palota teraszára. De akit a fehérborok vonzanak, az sem fog csalódni, mert a 32. Budapest Borfesztiválon, amit a SPAR támogatásával rendeznek meg szeptember 7-10. között, ugyanis lesznek roppanóan friss gyümölcsös Sauvignon blanc-ok, Chardonnay-k és Pinot grigio-k is, ezeken kívül pedig megismerhetsz egy-két ritkább és különlegesebb fajtát is, úgyhogy nem kérdés, ez egy olyan borfesztivál, ahol egyszerűen ott kell lenni!

A Budapest Borfesztivál idén is káprázatos hangulattal és programokkal várja a borkedvelőket, akik nemcsak elismert hazai pincészetek változatos bor- és pezsgőkínálatából kóstolhatnak, de díszvendégként Dél-Amerika is bemutatja borainak és konyhájának jellegzetes íz- és aromajegyeit. Három ország területéről 12 borászat italait kóstolhatjuk majd meg a díszvendég standjánál: például a tengerszint felett 3000 méter magasan termesztett szőlőből készült argentin borokat, a tradicionális chilei borkülönlegességeket, de a feltörekvő Brazíliából és Uruguayból is érkeznek izgalmas tételek.

Idén, először a Borfesztivál történetében megnyitja kapuit a Borkult – SPAR VIP sátor és a Mitiszol? Party VIP sátor a nagyközönség előtt, ami különleges élményeket nyújt a VIP karszalaggal rendelkező vendégeknek. És ezen felül is vannak újdonságok, például a Sunday Brunch: fine dining falatozás, utánozhatatlan hangulatban és környezetben, élő zenével, a rendezvény utolsó napján, vasárnap.

Megéri felfedezni a fesztiválon a SPAR Magyarország exkluzív italválasztékát is, mert a különleges, válogatott magyar borok mellett kihagyhatatlan akciókkal is vár a SPAR Borplacc, ráadásul minden harmadik elfogyasztott ital után, a negyediket ajándékba kapod.

Sőt, a SPAR Borplaccon a Főőrségi Palota mellett pénteken és szombaton 17:30-kor izgalmas pódiumbeszélgetéseket is végig lehet hallgatni, így végre beleshetünk a hazai borászok titkaiba, a borokon túl pedig a pezsgőkkel is jobban meg lehet ismerkedni. Mert miután pénteken a Balaton környékének jellemző fajtáiról és borairól beszélgetnek a Feind Pincészet, a Laposa Birtok és a Gilvesy Pincészet szakemberei, szombaton már az egyre népszerűbb pezsgőfogyasztás trendjét elemzik a Fehérvári Borbirtok, a Kreinbacher Birtok, a Sauska Borászat és a Törley Pezsgőpincészet szakemberei.

És még mielőtt feltennéd a kérdést, nem, a Budapest Borfesztiválon nem csak inni lehet: aki a magyarosabb ízeket szereti, az elégedett lesz a Dr. Ignácz Kolbász Manufaktúra hidegtáljaival és házi tepertőjével, de aki az extrémebb vonalat szereti, annak érdemes megkóstolni az osztrigát citrommal az Osztrigasommelier standjánál, ahol elmaradhatatlan kiegészítő lesz egy pohár champagne.

A lágyan olvadó francia sajtkülönlegességgel és különböző feltétek széles választékával vár mindenkit a Raclette by Lili, a SZEGA pedig elhozza a világ sajtjait és kiváló sonkáit, legyen az spanyol vagy olasz, ami mellé már csak egy-egy pohár bor kell. De azok is örülnek majd, akik csak egy kis street foodra vágynak: a Zing Burger mellett a Pizza Me és a NEMO Fish and Chips is ott lesz a Budapest Borfesztiválon.

photo_camera Fotó: MARTON MONUS

Még mindig nincs vége, mert Michelin-csillagos élményekben is lehet részed, ugyanis a Budavári Palota egyik legszebb részén, a Habsburg-kapuval határos Halászó gyerekek teraszán idén ott lesz a Michelin-csillagos 42 Restaurant, a Pavillon de Paris, a Felix Kitchen & Bar, a YAMA Budapest és a Bombay Budapest is. A pazar ételekhez a kiváló borválasztékot a Mitiszol? Wine & Champagne Bar szolgáltatja organikus és natúr boraival és habzóitalaival.

A fenntarthatóság jegyében pedig történt egy változás idén: a pénztárakhoz érkezve a látogatók a poharuk mellé nem kapják meg automatikusan a már jól ismert, elegáns, nyakba akasztható pohártartó szütyőt, de nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy mostantól kényelmetlenebbé válik a borozgatás. A szütyőket természetesen idén is bárki megkaphatja, de már csak azok, akik tényleg szeretnék azt. A kézzel varrott pohártartókat az Oroszlános udvarban lévő Máltai Manufaktúra Pont standjánál lehet egyszerűen elkérni.

A Budapest Borfesztiválra a csütörtöki belépőjegyek 7 300, a pénteki és szombati jegyek 7 900, a vasárnapiak 6 500 forintért kaphatók a helyszínen, illetve elővételben a rendezvény hivatalos weboldalán. A napi karszalaghoz tartozik egy kristály kóstolópohár, egy pohártartó szütyő és egy kóstoló a 2023-as VinAgora Nemzetközi Borverseny boraiból.