Drogkereskedő szegedi házaspárral szemben emeltek vádat

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy házaspárral szemben, akik egy éven keresztül szegedi társasházi lakásukban árultak drogokat –marihuánát, amfetamint és más kábítószereket –, amit egy ismerősük szállított nekik.

A drogokat lakásukban, annak villanyóra-szekrényében és garázsukban tárolták, innen is árulták. A vádirat szerint a marihuánából még 14 éves gyereküknek is adtak. A nyomozás során a rendőrök nagy mennyiségű készpénzt, illetve egy droglaborban amfetamin készítéséhez alkalmas szereket is lefoglaltak.

A főügyészség a vádlottakat társtettességben, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel, valamint kiskorú veszélyeztetésével vádolja. Velük szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.