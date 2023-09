Átnevezhetik Indiát, ha a hindu nacionalistákon múlik

Hivatalosan még nem kezdeményezték az ország átnevezését, de a jelek szerint Narendra Modi nacionalista kormánya India angol nevének fokozatos megszüntetését tervezi. Legalábbis erre lehet következtetni egy levélből, amit a hétvégén Újdelhiben tartandó G20 csúcstalálkozó vendégei kaptak, és amin Bharat elnökeként nevezték meg az indiai államfőt.

photo_camera Fotó: THILINA KALUTHOTAGE/NurPhoto via AFP

A Guardian cikke szerint egyesek úgy látják, India átnevezése „diadalmas lépés” lenne, amivel végre ledobhatnák magukról a „gyarmati láncokat”, mások szerint azonban az átnevezés nem más, mint Narendra Modi „katasztrofális hiúsági projektje”.

Amikor 1947-ben véget ért a brit uralom és függetlenedett az ország, három neve is létezett:

A britek által is használt, elvileg szanszkrit eredetű „India”, ami az Indus folyóra utalt. Ezt a nevet – ha kicsit más változatokban is – de már az ókori görögök és rómaiak is használták, innen vették át a 18. században a britek.

A „Hindusztán” elnevezést szintén használták a görögök, de a perzsák is, perzsa nyelven a hinduk országát jelenti. Igaz, az elnevezést leginkább az iszlám által erősen befolyásolt Észak-Indiára használták, néha viszont még ma is használják az egész országra.

A „Bharat” név pedig egy ősi, időszámításunk előtt 1500 körül írt szanszkrit szövegre, Mahábhárata című eposzra eredeztethető vissza, ami Bharata királyról és leszármazottairól szól. India alkotmánya egyébként hivatalosan is elismeri a Bharat elnevezést az országra és a környelvben is gyakran használják az ország hindi nevét.

1949-ben, az alkotmány megírásakor döntöttek arról, hogy az ország hivatalos neve India vagy Bharat legyen, és végül mindkettő nyert, a Hindusztán nevet pedig elvileg teljesen elhagyták. India angol nyelvű alkotmányának első sora úgy is kezdődik, hogy: „India, azaz Bharat, államok szövetsége lesz.” A döntéssel – mármint azzal, hogy az ország neve részben marad India – sokan nem értettek egyet, egy képviselő akkor úgy fogalmazott: „Ne felejtsük el, hogy ezt a nevet külföldiek adták országunknak, akik, miután hallottak e föld gazdagságáról, elcsábultak, megszerezték maguknak és elvették a szabadságunkat.”

Az elmúlt több mint hetven évben azonban mindkét nevet használták és használják az országban élők. Az India elnevezést jellemzően az angol nyelvű beszédben, minden más, indiai nyelven viszont Bharatnak nevezik az országot, az útlevelekben pedig mindkét elnevezés szerepel.

Korábban már több parlamenti beadványban is kérték, hogy a Bharat legyen az ország egyetlen hivatalos és törvényes neve, mondván, hogy az India elnevezés csak gyarmati örökség, ezeket rendre elutasították. De most, hogy a G20 csúcstalálkozó vacsorájára kiküldött meghívókban Bharat elnökeként nevezték meg Modit, sőt, egy a küldöttek számára készült angol nyelvű füzetben is Bharatként hivatkoztak az országra, illetve a csúcstalálkozón részt vevő indiai tisztviselőket is Bharat hivatalos képviselőiként szerepeltetik, újra terítékre került a téma, hogy akkor most lesz átnevezés, vagy sem. Az Indiai Néppárt (BJP), Modi kormányzó pártja cáfolta, hogy hivatalosan is átneveznék az országot, pontosabban azt mondták, „a hivatalos névváltoztatás nem szerepel a napirenden”, de azt megerősítették, hogy a Bharat elnevezés egyre gyakrabban szerepel majd a hivatalos kommunikációban.

photo_camera Fotó: THILINA KALUTHOTAGE/NurPhoto via AFP

A Guardian cikke szerint sokan úgy gondolják, az egész a hindu nacionalisták projektje, amivel nemcsak a gyarmati múlttól szeretnének megszabadulni, de átneveznének mindent, amit csak lehet: utakat, műemlékeket, bármit, amit át lehet nevezni. 2022-ben, Delhiben például, amikor átnevezték a Raj utat, vagyis a király útját Kartavya-útra, Modi gratulált az országnak, hogy ezzel „megszabadult a brit »Raj rabszolgaság« egy újabb szimbólumától”. De ugyanígy törölték és törölnék még tovább a szintén gyarmatosítóknak nevezett észak-indiai mogul uralkodókra utaló elnevezéseket is.

Ami biztos, hogy a keményvonalas, jobboldali, vallási nacionalista félkatonai szervezet – amiből a BJP is alakult – erősen támogatja, hogy India hivatalos neve Bharat legyen. A Rashtriya Swayamsevak Sangh vezetője, Mohan Bhagwat a napokban azt mondta: „Néha az Indiát használjuk, hogy az angolul beszélők megértsék. De abba kell hagynunk ennek a névnek a használatát, az ország neve Bharat lesz, bárhova is megyünk a világban.” Az ország egyik minisztere szerint a G20-tagországok küldötteinek írt levél „egy lépés a gyarmati mentalitás leküzdése felé”, aminek „már korábban meg kellett volna történnie”.

Az ellenzékiek azonban másként gondolják, ők elítélték a lépést, mert azt feltételezik, hogy a BJP ezzel akarja aláásni az ellenzéki pártokat, amik nemrég léptek koalícióra az INDIA név (és rövidítés) alatt.

A legfőbb ellenzéki párt politikusa, Shashi Tharoor szerint mindkét név „hordoz magában értékeket”, és bár szerinte alkotmányos szempontból nincs kifogás az ellen, hogy Indiát Bharatnak nevezzék, hisz ez az ország egyik hivatalos neve, azt reméli, hogy a kormány „nem lesz olyan ostoba, hogy teljesen lemondjon az India elnevezésről”, mert az már egy „brand”. Szerinte továbbra is mindkét elnevezést kellene használni, ahelyett, hogy lemondana az ország „a történelmet idéző, világszerte elismert nevéről”.