Nem, nem a geotermikus erőművektől rengett a föld Békésben

Augusztus végén bő egy hét alatt közel száz földrengés történt Békésben, amiből több akkora volt, hogy azokat már a helyi lakosság is érzékelte. Aszódi Attila, a BME professzora erre reagálva felvetette, hogy emberi tevékenység is közrejátszhatott a földrengések létrejöttében, a földgáztermelő kútfúrások mellett felelőssé téve a békéscsabai és mezőberényi geotermikus létesítményeket, elriasztó példaként egy 2006-os bázeli példát hozva.

photo_camera geotermikus energiaellátó központ a Győr-Moson-Sopron megyei Bőnyben Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A probléma a Másfélfok cikke szerint ezzel az, hogy a svájci példában szereplő, valóban nagyobb földrengéskockázatot jelentő technológia egyáltalán nincs jelen Magyarországon, a vádolt békési erőművek hagyományos kétkutas geotermikus rendszerek, amelyeknél a földrengéskockázat legtöbbször minimális.

Aszódi állításaival szemben Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus a Telexen azt írta, hogy minden mérés és szakértői vélemény abba az irányba mutat, hogy nem emberi tevékenység okozta a békési földrengéseket, hanem természetes úton kialakuló földmozgásokról volt szó. Harangi több olyan külföldi példát is említett, ahol valóban hozzájárult az emberi tevékenység földrengés kialakulásához, köztük azt a bizonyos 2006-os bázeli példát is. Később a geotermikus fúrásokat végző MVM is cáfolta Aszódi állításait.

Jelenleg is számos kutatás folyik világszerte, hogy hogyan lehetne még hatékonyabbá és még biztonságosabbá tenni a geotermikus energia használatát, írja a Másfélfok, hozzátéve, hogy addig is a földrengésveszély tekintetében nyugodtan támaszkodhatunk a hagyományos, termálvízalapú hasznosításra, ami hazánkban kimagasló potenciállal rendelkezik. Ráadásul ez a távhőszolgáltatás és települések számára a földgázhasználat alternatíváját adja. Meglátásuk szerint „egy olyan energiaszegény és importfüggő országban, mint Magyarország, nagy hiba volna erről lemondani.” A geotermikus energiáról általánosságban elmondható, hogy időjárástól és napszaktól függetlenül, helyben, akár települési szinten kinyerhető, és korlátokkal, de megújuló módon használható, csökkentve a fosszilis energiahordozók iránti igényt, jól kiegészítve a többi megújuló energiaforrást.

A nagyobb méretű terjedést azonban több tényező is hátráltatja. Az egyik legfontosabb az energiaforrás társadalmi elfogadottságának, megítélésének kérdése. Utóbbit a lap szerint rontják a megismerés nehézségei, ami eredhet pusztán abból a tényből, hogy a geotermikus energia hasznosítása a felszín alatti folyamatokon alapszik.

Sok esetben az információhiány vagy a félinformációk is generálják a félelmet. Ezek közül a leggyakoribb – amire Aszódi Attila is utalt – , hogy a geotermikus hasznosítás együtt jár „a földrengéskockázat megnövekedésével”. A hagyományos hidrotermális geotermikus rendszerek esetében azonban a földrengéskockázat legtöbbször minimális. Hazánkban több tucat ilyen két- vagy többkutas geotermikus rendszer működik, a legnagyobbak Szegeden, Miskolcon, Győrben, Hódmezővásárhelyen. Maximum mikroszeizmikus eseményeket hozhatnak létre, ezek azonban csak műszeres megfigyeléssel érzékelhetők, felszíni károkat nem okoznak, írják.

A Másfélfok szerint tehát nem érdemes azon aggódni, hogy a magyar termálvíz a földrengésveszély miatt nem aknázható ki, és a zárt rendszerben használt víz visszasajtolása növelné a földrengések kockázatát.