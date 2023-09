A kötött nyíregyházi talaj nehezítette a VI. Országos Sírásó Versenyt

Szombaton már hatodik alkalommal rendezték meg az éves Országos Sírásó Versenyt. (Az elsőről 2016-ban mi is beszámoltunk.)

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület így számolt be a rendezvényről:

„Fantasztikus szervezés, elképesztő fizikai teljesítmények, szakmai alázat és egy csodás szombat: csak a legszebb jelzőkkel tudunk a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete által szervezett VI. Országos Sírásó Versenyről beszélni.

A Magyarország egyik legszebb sírkertjében, a nyíregyházi Északi temető egyik, nyughelyektől távoli, üres parcellájában megrendezésre kerülő versenyen 16 csapat mérettette meg magát, az ország minden tájáról, a versenyt a Paraklétosz csapata nyerte.

A verseny hagyományai szerint különdíj is kiosztásra került, a Hantolás versenyszámot a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. nyerte. Idén egy különleges feladattal is bővült a verseny: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. jóvoltából minden csapatnak 24 árvácska tetszés szerinti beültetésével kellett ízlésesebbé tenni a hantot, ezt a versenyszámot a BIOKOM Nonprofit Kft. csapata nyerte.”

A Délmagyar a helyi büszkeségről beszámolva méltatta a második helyezettet: „Második helyezett lett a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. csapata a VI. Országos Sírásó Versenyen. A Fehér Zsolt és Horváth József alkotta csapat 1 óra 12 perc 5 másodperc alatt ásta ki a 2 méter hosszú, 80 centiméter széles, 1,6 méter mély sírgödröt.” A hajdúböszörményi Paraklétosz 1. csapata (Kiss László és Nagy Róbert) 52 perc 16 másodperccel nyert.

Varga György, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője a lapnak így elemezte a helyzetet: „Az előzetes tudakozódásból már kiderült, hogy a nyíregyházi föld igencsak kötöttnek ígérkezik. A rajt után már az első ásónyomokból is látni lehetett, most nem porzik majd a talaj. A kötött talaj végtelenül megnehezítette az ásást, illetve a sokat tapasztalt kollégák is nehéz versenyt ígértek.”