Felháborító: egy nő szült két gyereket, évekig otthon volt velük, majd dolgozott pár hónapig, amíg az apa vigyázott rájuk

Válik egy újabb celebpár, végre megint lehet idegenek magánéletében tapicskolni, és úgy csinálni, mintha mindenki személyesen ismerné őket, az élethelyzetüket, hogy mit miért csinálnak, leginkább pedig sarazni egyik vagy másik felet. Most épp Sophie Turnert, amiért merészel dolgozni is, és nem 0–24-ben a gyerekeivel lenni.

Az történt, hogy a Jonas Brothers nevű fiúegyüttessel híressé lett Joe Jonas és a leginkább a Trónok harcából ismert Sophie Turner négyévnyi házasság után bejelentették, hogy válnak. Kivételesen nem arról indult meg a találgatás, hogy mi volt a válás oka, volt-e harmadik fél, és ha igen, kicsoda. A bulvárlapok inkább azon problémáznak, hogy Sophie Turner – mint ANYA – hogy képzeli, hogy dolgozik.

A Nagy Felháborodás azután indult el, hogy a TMZ megírta: az elmúlt három hónapban Jonas volt a pár két lányával (az egyik három, a másik egyéves), miközben Turner sorozatot forgatott az Egyesült Királyságban. Joe Jonast gyakorlatilag dicsőíteni kezdték, amiért odaadó apaként otthon, EGYEDÜL „vigyázott” a gyerekekre az Egyesült Államokban, miközben az anyjuk egy másik országban dolgozott. A bulvárlapok rögtön kimondták, hogy Turner csak bulizni és szórakozni akar, ahelyett, hogy a gyerekeivel törődne.

photo_camera Joe Jonas és Sophie Turner 2022-ben Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A nagyon jól informált TMZ szerint a pár kapcsolatában már fél éve vannak „problémák”, és úgy tudni, a gyerekek az elmúlt három hónapot töltötték az apjukkal, ebből kiindulva nagy rá az esély, hogy ennek a fél évnek az első három hónapját viszont az anyjukkal töltötték. Emiatt azonban senki sem akadt ki. Az teljesen normális és elfogadott, ha egy anya otthon van a gyerekeivel, amíg az apa valahol dolgozik. A nőktől viszont azt várják, hogy minden esetben a gyerekeiket helyezzék előtérbe a karrierjük helyett.

Továbbra sem tudjuk, hogy Jonas és Turner miként osztották fel az életüket és a gyerekekkel járó feladatokat, a válási papírok alapján csak annyi biztos, hogy a pár megegyezett abban, hogy a gyerekek három hónapig Jonasszal élnek Miamiban és „az Egyesült Államok különböző pontjain”. Vagyis magával vitte őket a Jonas Brothers most futó turnéjára, ami alatt nagy valószínűséggel dadák vigyáztak a gyerekekre. Szóval Jonasnak sem kellett feladnia a karrierjét, nyilvánvalóan tucatnyi alkalmazott végezte el helyette a pelenkázást és a házimunkát, egyszerűen csak annyi történhetett, hogy megbeszélték, egyszerűbb, ha a gyerekek az Egyesült Államokban maradnak, amíg Turner külföldön dolgozik. Ahonnan sanszosan visszajön, hogy újra a gyerekeivel legyen.

A Daily Mail úgy számolt be minderről, hogy videókat és fotókat tett közzé Turnerről, ahogy szórakozik, Jonasról pedig reggelizés közben készített paparazzifotókat adtak le, azt sugallva, Turner rossz anya, aki csak bulikázik, míg a felelősségteljes apa megevett egy rántottát a gyerekeivel. Ha Jonas ment volna el szórakozni és inni, senki sem nevezné őt rossz apának, hiszen csak kikapcsolódott. Egy apa ihat, szórakozhat, foglalkozhat magával akkor is, ha már születtek gyerekei. De a most megjelent bulvárhírekből is kiderül: egy nő attól a pillanattól kezdve, hogy terhes lesz, kizárólag anyaként viselkedhet és létezhet, és ha szórakozni merészel, vagy csak megiszik egy pohár bort, rögtön felelőtlen lesz, aki nem törődik a gyerekeivel.

A TMZ nyilván név nélkül nyilatkozó, ámde nagyon jól informált forrása azt mondta, „Turner szeret bulizni, Jonas pedig szeret otthon lenni”, vagyis „nagyon különböző az életstílusuk”. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy Turner 2020-ban Conan O'Brian műsorában, a világjárvány első hulláma alatt azt mondta, „Introvertált, otthon ülő típus vagyok. Ha egész nap otthon lehetnék, megtenném.” Egy 2022-es, a brit Elle-nek adott interjúban pedig „nem túl menő”-nek és „öregasszony”-nak is nevezte magát, amiért otthon van a gyerekeivel azok születése óta.

A Washington Postnak az influenszer anyukák csodálatos világáról könyvet író Sara Petersen azt mondta, „az, hogy a média Turner anyaságára és állítólagos bulizási szokásaira fókuszál, mutatja, hogy az anyák archetipikus szerepe sokkal jobban rögzült a társadalomban, mint az apáké”.

„Még mindig azt feltételezzük, hogy akkor lesz valaki jó anya, ha a századközepi normákhoz igazodik, egy apának pedig bármit elnézünk. Még ha (Turner) szeret is szórakozni, ennek akkor sincs semmi köze ahhoz, hogy képes-e gondoskodni a gyerekeiről, biztonságot és szeretetet adni nekik. Semmi köze az anyai képességeihez. Ahogy annak az állításnak sincs köze Jonas szülői képességeihez, hogy állítólag otthon ülő típus.” Petersen példaként hozta fel, hogy Turnernek akkor is magyarázkodnia kellett, amikor megszülettek lányai 2020 és 2022 nyarán, hogy miért döntött(ek) úgy, hogy a gyerekeket óvják a nyilvánosságtól, vagyis nem mutogatják őket, és könyörögnie kellett a követőinek, hogy ezt tartsák tiszteletben. „Ez is arra mutat rá, hogy magyarázkodnia kell a tettei miatt, és nem vagyok biztos benne, hogy egy férfi esetében is ugyanez lenne a helyzet. Az anyáknak úgy kell igazolniuk szülői identitásukat és döntéseiket, ahogyan az apáknak nem” – mondta Petersen.

Erin Meyers, a Michigan állambeli Oakland Egyetem celebkultúrát tanulmányozó porfesszora szerint az online bulvármédia megjelenése az elmúlt tíz-húsz évben olyan változást hozott a celebkultúrában, aminek a negatív hatásait a nők érezték meg leginkább. Meyers szerint a hírességekkel kapcsolatos történetekben rendre előjönnek olyan társadalmi kérdések, hogy mi számít szexuális visszaélésnek vagy bántalmazásnak például Johnny Depp és Amber Heard esetében, vagy hogy Angelina Jolie és Brad Pitt válásakor a bulvárlapoknak köszönhetően elterjedt az a narratíva is, hogy Jolie csak „lejárató kampányt” akart indítani Pitt ellen a fizikai bántalmazásokról szóló állításaival.

Depp és Heard ügyét hozta fel példaként Petersen is, aki szerint akkor is „a közhangulatot használták fegyverként” Depp támogatására, bár szerinte most a nyilvánosság erőteljesen visszavág a bulvármédia Turnert mint anyát megszégyenítő narratívájának. Legalábbis a Twitteren sorra jelennek meg az alábbiakhoz hasonló posztok:

„Ha Sophie vigyázott volna a két gyerekükre az elmúlt három hónapban, amíg Joe turnézott, akkor az nem lenne sztori, igaz? Mert az olyasmi, amit egy anyától elvárunk. Ezek multimilliomosok. Valószínűleg mindkét gyereknek saját dadája van.”

„Gondoljuk végig. Joe a családjával turnézik, általában este lép fel, valószínűleg miután a gyerekei lefeküdtek aludni. Sophie egy másik országban forgat, és valószínűleg egész nap dolgozik.”

„Sophie Turner négy év után először vállal el egy kisebb szerepet, Joe Jonasnak pedig a saját gyerekeire kell VIGYÁZNIA!!! Mondd, hogy nem igaz, hogy a saját gyerekeire kell vigyáznia! Mivé lesz így a világ??”

„Szóval a lapok arra használják Joe-t, aki pár hónapja vigyáz a gyerekeire, hogy így ostorozzák Sophie-t, mintha ő nem csinálta volna ezt évekig, háttérbe szorítva a karrierjét, hogy feleség és anya legyen.”

Persze nem Turner az első híresebb nő, akinek magyarázkodnia kell, hogy néha foglalkozik mással is a gyerekein túl. A színész Kristen Bell néhány éve már kifakadt, hogy férjét, a szintén színész Dax Shepardot soha nem kérdezik arról, hogy miként „egyensúlyozik” az apaság és a karrierje között, míg tőle rendszeresen ezt kérdezik. És Megan Fox is emlékeztetett a kettős mércére, amikor megjegyezte, hogy ha elmegy szórakozni, megkérdezik tőle, hol vannak a gyerekei, mintha nem lenne apjuk is, aki szintén képes gondoskodni róluk.

Vagyis 2023-ban ezek szerint még mindig ott tartunk, hogy egy anyának mindig ott kell lennie és minden pillanatban mindent meg kell tennie a gyerekeiért, kizárólag velük kell foglalkoznia, az apát pedig megdicsérik, ha néha úgy viselkedik, mint egy szülő, micsoda apa, „áldozatot hoz”, „bébiszitterkedik”.