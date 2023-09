Várj, mégsem a szankciók, meg nem is a háború okozza az inflációt, hanem a céges nyerészkedés

A kormányzati kommunikációban előbb háborús inflációról, majd szankciós inflációról beszéltek, vagyis mindig valamilyen külső okot kerestek a pénzromlás magyarázatára. (Közben persze csíptük, rúgtuk, haraptuk, fojtófogásba fogtuk, ahogy erre Herczeg Márk a napokban rámutatott.) A magyarországi infláció közben jóval az EU-s átlag fölött volt, de még az utolsó előtti helyeken lévő Lengyelország, Szlovákia, Csehország adatait is messze meghaladta. 2023 júliusa például így nézett ki:

Hétfő reggeltől azonban új jelszó van: az inflációt a céges nyerészkedés okozza.

Ekkor indult a Magyar Nemzet cikksorozata, most a harmadik résznél járunk. Ezek közel tízezer karakteres vezető anyagok, két jellemzőjük van: mindegyik címében szerepel a céges nyerészkedés, és nincs szerzőjük. Utóbbi azért érdekes, mert egy normálisan működő szerkesztőségben ma már az utolsó mínuszos kishírnek, amit egy forró július végi szombat délután izzad ki magából a hírügyelet, annak is van szerzője. Nemhogy egy vezető anyagnak, különösen egy cikksorozatnak, ami a legfontosabb időpontban, hétköznap reggelenként megy ki.

1. rész: Befolyásos gazdasági szereplők sora állítja: valóban a céges nyerészkedés fokozza az inflációt

2. rész: Egy sor nemzetközi példa is bizonyítja, hogy a céges nyerészkedés áll a magas infláció mögött

3. rész: Magyarországon is tetten érhető a céges nyerészkedés

Képtelenség levenni a szemeket a pofátlanul lapszemléző, mindenki fantáziáját beindító Origóról

A Magyar Nemzet cikksorozatát az Origo egy az egyben átvette, még a címen se nagyon változtattak, többnyire a kiemeléseket is meghagyták. A lapszemlének pedig komoly íratlan szabályai vannak, a legfontosabb, hogy az eredeti cikket tömören kell összefoglalni, bekezdéseket szó szerint átemelni tilos.

És a hét első felében az egész fideszes propagandahálózat a céges nyerészkedésről szólt, a Metropol, a Ripost, az összes vidéki napilap olvasói értesülhettek a hírről, a Tények és az M1 is kiemelten foglalkozik vele. A köztévében Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke állt a propaganda szolgálatába.

De miről is szól?

A cikksorozat első részének felütését Dávid Ferenc DK-s politikus (ismeri őt bárki is?) kijelentése szolgáltatja: szerinte Orbánnak nincs igaza, a multik nem árspekulánsok. A cikkben külföldi szakértőket idéznek, akik szerint viszont a multik igenis azok.

A második részben újabb elemzők szólalnak meg. A cikk legriasztóbb állítása szerint a multik mohó nyerészkedése miatt akár zavargások is kitörhetnek.

A harmadik részben a magyar helyzet került terítékre. A Holcim vezérigazgatóját idézik, aki szerint proaktív módon áraztak, így az infláció ellenére is nőtt a profitjuk. A nemzetközi kiskereskedelmi láncok hazai profitját vizsgálva az Auchan és a Penny volt a legnagyobb árrésnövelő, az építőanyag-gyártók közül a Wienerberger. És mi a helyzet a bankszektorban? Nem fogják kitalálni, pont három külföldi pénzintézet, a CIB, a Raiffeisen és az UniCredit növekedett leginkább. Jó hír viszont, hogy „a magyar kormány reagált, és pontosan azokat az intézkedéseket hozta meg, amelyeket a nemzetközi szakmai közvélemény ilyen esetekre felvetett.”

Tényleg van céges nyerészkedés?

Nem tudom, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásai tudtak-e a kormány propagandakampányáról, mindenesetre pár nappal annak kezdete előtt fizetett cikkük jelent meg a lapokban „Havonta legalább 100 milliószor választják a magyarok a multi élelmiszerláncokat” címmel, én a pénteki Nemzeti Sportban találkoztam vele, de az Origón is megjelent. Az írás olyan, mintha a napokkal később startoló Magyar Nemzet-cikksorozatra reagálna, név szerint említve az Auchant, a Pennyt, a Spart, a Tescót, az Aldit és a Lidlt, azokat a cégeket, amelyekről a Magyar Nemzet cikkének harmadik része is szól.

A multik árképzése szerintük nagyban függ a piaci körülményektől és szabályozástól, az árakat alakító legfontosabb tényezők pedig a következők:

a forgalmazott termékek beszerzési ára,

az energia és az üzemanyag ára,

a forint gyengülése és az árstop okozta hirtelen megnövekedett, mesterséges kereslet.

Az élelmiszer-infláció jelenlegi gyengülésében szerintük a multinacionális cégek árpolitikájának döntő szerepük van.

Miről tehet a kormány, és miről nem?

Az inflációnak nem egyetlen oka van, de kétségtelen, hogy a háború vagy a szankció az egyik ok lehet a sok közül. Ahogy az úgynevezett céges nyerészkedés is létező dolog, bizonyos ágazatokban csakugyan nőnek a profitok. De bőven vannak más okok is. A világjárvány után felpörgött a nemzetközi kereskedelem, a nyersanyagok, energiahordozók ára megnövekedett, tavaly nyáron aszály pusztított, a magyar államadósság nőtt. És ugye nem biztos, hogy jó ötlet volt a 2022-es országgyűlési választás előtt 1200 milliárd forintot odaadni az embereknek családi adó-visszatérítés, adómentesség, 13. havi nyugdíj és megemelt minimálbér formájában. Ez ugyanis a keresleti inflációt növelte egy olyan gazdasági környezetben, amikor az külső, kínálati okok miatt egyébként is emelkedett.