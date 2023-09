Szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolják Russell Brand humoristát

Négy nő is azt állítja, hogy Russel Brand angol színész és humorista bántalmazta őket, ez derült ki a brit Sunday Times, The Times és a Channel 4 tévécsatorna közös nyomozásából. A színész tagadja a vádakat, azt állítja, minden kapcsolata konszenzuális volt, most pedig egy összehangolt támadás indult ellene.

A Sunday Times szombaton hosszú cikket közölt, a Channel 4 pedig szombat este sugároz majd egy dokumentumfilmet Russell Brand -A szemünk előtt (Russell Brand - In Plain Sight) címmel, amelyben azt állítják, hogy Brand 2006 és 2013 között több nőt is bántalmazott. Egyikük azt mondja, ő még csak 16 éves volt, amikor az akkor kora harmincas éveiben járó színésszel kapcsolata volt, amely során Brand bántalmazta őt. Egy másik nő, aki Los Angelesben dolgozott együtt a humoristával, azt állítja, hogy Brand jogi lépésekkel fenyegette, ha bárkinek is szól a bántalmazásról. Egy harmadik nő pedig egyenesen azzal vádolja Brandet, hogy a színész Los Angelesi lakásában a falnak nyomta és megerőszakolta őt. A nő a Times cikke az eset után elment egy nemi erőszak áldozatainak segítő központba és orvosi leletekkel is tudja bizonyítani az esetet.

photo_camera Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A most 48 éves Brand a Youtube-ra és a Twitterre is posztolt egy videót, amelyben azt mondja, hogy a napokban egy tévécsatornától és egy újságtól is egy sor kérdést kapott, amelyekben nagyon súlyos vádakkal illetik őt, amelyeket visszautasít. Mint mondja, sosem titkolta és könyvében is megírta, hogy fiatalabb korábban nagyon sok nővel volt dolga, de mindig minden kapcsolata beleegyezésen alapult. Most viszont egy összehangolt lejárató akció indult ellene, szerinte azért, mert a csatornáin el meri mondani az igazságot dolgokról és kritikus a mainstream médiával.

Brand a koronavírus-járvány alatt kezdett el oltásellenes nézeteiről videókat posztolni, ezek hatására pedig rengeteg követője lett. Azóta is sokat posztol, leginkább különböző összeesküvés-elméletekről, a COVID-járványtól az orosz-ukrán háborún át az amerikai politikáig. Mint a videóban is mondja, követői már figyelmeztették, hogy támadni fogja a mainstream, mert "túl közel jár az igazsághoz". (BBC)