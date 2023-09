Festékkel fújták le a Brandenburgi kaput klímaaktivisták

Az Utolsó Nemzedék (Letzte Generation) nevű csoport klímaaktivistái fújták le vasárnap a berlini Brandenburgi kaput átalakított poroltókkal, vörös, sárga és narancssárga festékkel. A védett műemlék mind a hat oszlopát lefújták. A rendőrség 14 aktivistát vett őrizetbe, csoportosan elkövetett rongálás miatt indítottak ellenük eljárást.

photo_camera Fotó: PAUL ZINKEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A berlini főpolgármester, Kai Wegner közleményében azt mondta, „a Brandenburgi kapu nem csupán műemlék, hanem Berlin, a szabadság városának jelképe is, egy olyan városé, amely a véleménynyilvánítás szabadsága és a közös jövőről folytatott tisztességes vita mellett is kiáll, az Utolsó nemzedék így a törvénytelen akciójával nemcsak egy történelmi emléket, hanem a korunk és jövőnk fontos kérdéseiről szóló diskurzust is megkárosított”. Szerinte „aki komolyan gondolja a klímavédelmet, annak el kell határolódnia az ilyen akcióktól és ettől a csoporttól”.

Az MTI azt írja, az Utolsó Nemzedék 2022-ben vált ismertté Németországban figyelemfelkeltő és tiltakozó akciói révén. Sikerült már bejutniuk a berlini és a müncheni tepülőterek zárt övezetébe is, hogy megbénítsák a forgalmat. Hamburgban a koncertpalotában ragasztotta magát a karmesteri pulpitushoz a csoport két tagja egy hangverseny közben, a potsdami Barberiniben pedig két másik tagjuk krumplipürével kente be Claude Monet szénaboglyákról készített sorozatának egyik darabját. A francia impresszionista festő üveggel védett festményében nem esett kár.