Orbán Viktor eligazítást tartott az új főispánoknak

Orbán Viktor a hétfő reggelt azzal indította, hogy megbeszélést tartott az újonnan kinevezett főispánokkal, akiket pár hónapja még kormánymegbízottnak neveztek. A Csongrád-Csanád megyei főispán augusztus végén mondott le, helyére Salgó László érkezett, és szintén a nyáron kellett távoznia hivatalából a korábbi Fejér megyei főispánnak is, helyére Tanárki Gábor ült be.

A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan közleménye szerint most Salgóval és Tanárkival ült le „eligazításra”, ezen részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és György István területi közigazgatásért felelős államtitkár is.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Havasi szerint az eligazításon Orbán elmondta, hogy szerinte „kormánya már sokszor bebizonyította, hogy nehéz időkben is képes kezelni a kihívásokat, most is mindent megtesznek családok, a munkahelyek és a gazdaság védelme érdekében”.

Majd közölte azt is, hogy „a főispánok ugyan egy hivatalt vezetnek, de nem hatósági attitűdre van szükségük, hanem partnerségi szellemben kell az emberek és ügyeik felé fordulniuk”. (MTI)