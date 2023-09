Nem elég, hogy korábban DK-s volt a Fidesz új, egyiptomi származású szegedi elnöke, de állítólag igencsak utálta a Fideszt

A DK tagja volt korábban és az ellenzéki párt agrárkabinetjében is szerepet vállalt az a Rádi Feriz, akit most választott meg helyi elnökének a szegedi Fidesz. Ezt az a Nagy-Husszein Tibor erősítette meg a szeged.hu-nak, aki akkoriban a DK elnökségi tagja is volt, mellette ő vezette az Agrárkabinetet.



A friss híreket kommentálva Mihálik Edvin, a Momentum elnökségi tagja és korábbi szegedi városi elnöke ezzel a nyitómondattal idézte fel, hogy milyennek ismerte meg Rádit:

"Kevés olyan embert ismertem, aki jobban utálta a Fidesz rendszerét, mint Rádi Feríz." Majd a következőkkel folytatta:

"Egyik első szegedi rendezvényünkön, amit a Bölcsészkaron szerveztünk 2016-ban, arról beszélt, Magyarországon született egyiptomi származású állampolgárként a migrációs hisztéria után mennyire megnézték ot a Kárász utcán, és hogy mennyit ártott a magyar társadalomnak az a kampány. Sokat." Feriz egyébként agrárvállalkozó, akinek növénynemesítéssel foglalkozó cége van Pannon Genetic néven.