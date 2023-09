Covid-védőoltások: újra kellene oltani a magyarokat, főleg a 60 év alattiaknál lenne ez sürgető

Az átoltottság és az immunitás, amit a koronavírus elleni védőoltásokkal a hazai lakosság az elmúlt években megszerzett, „korosodik”, azaz vészesen gyengül. Most főleg a 60 év alattiaknál sürgető az immunitás megerősítése, az ő védettségük a legalacsonyabb – írja a Népszava a védőoltások eredményességét elemző kutatásból, amely adatait Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem epidemiológiai igazgatója ismertette egy járványügyi konferencián.

Oroszi Beatrix szerint nincs ok lazításra, a világjárvány ugyanis folytatódik, még ha nem is ismerünk járványügyi adatokat a most zajló hazai fertőzésekről. A szakember arról is beszélt: arra nincs tudományos bizonyíték, hogy önmagában a fertőzésen átesés védelmet nyújtana. „Az egy éven belül kapott oltás és plusz fertőzés együttesen magas fokú védelmet biztosított a 18 éves és az idősebbek körében, különösen a 60 év felettieknél. Ha valaki egy éven belül esett át covid-fertőzésen, egy újabb védőoltás számára is ajánlott, mert önmagában a megfertőződés csak nagyon rövid távon, legfeljebb 3 hónapig nyújt védelmet” – idézi Oroszit a lap.

Kérdés, hogy mit fognak majd oltani. Oroszi Beatrix ugyanis a lapnak azt mondta: nincs publikus információja arról, milyen oltóanyagot rendelt vagy rendelhet Magyarország a most következő őszi szezonra. A járványügyi hatóság azt közölte: „Az oltás továbbra is kérhető. A koronavírus elleni védőoltások, illetve a koronavírus omikron variánsa elleni Pfizer vakcina az oltópontok mellett a háziorvosoknál is elérhető.” A tájékoztatásuk szerint egyébként „Magyarországon a COVID-19 fertőzések döntő többsége jelenleg sporadikusan (elszigetelten) fordul elő, az új koronavírus országos járványos terjedése nem tapasztalható”.